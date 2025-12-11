VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    El seminario en que Grau y Martínez escucharon en primera persona las críticas al FES de Briones, Repetto y Acevedo

    Las autoridades del Ejecutivo llegaron hasta la Universidad de los Andes para participar de un seminario en que expertos y expersoneros de otras administraciones señalaron sin tapujos su reparos a la propuesta del gobierno que busca dejar atrás el Crédito con Aval del Estado.

    Roberto GálvezPor 
    Roberto Gálvez

    La Universidad de los Andes fue el escenario del seminario ‘Impactos y riesgos fiscales del FES’ organizado por la casa de estudios y al que llegaron como invitados y expositores el ministro de Hacienda, Nicolás Grau; la directora de Presupuestos, Javiera Martínez; el exministro de Hacienda, Ignacio Briones; la directora de la Escuela de Gobierno U. Católica, Andrea Repetto; y el exdirector de la Dipres, Matías Acevedo. Además, dentro de los oyentes habían senadores que serán parte activa de esta discusión: Rodrigo Galilea (RN), José Miguel Insulza (PS) y Javier Macaya (UDI), miembros de la comisión de Hacienda, y Gustavo Sanhueza (UDI), presidente de la instancia de Educación de la Cámara Alta.

    Todos ellos, incluyendo a las actuales autoridades de gobierno, fueron testigos en primera persona de las críticas al FES que, en mayor o menor medida, realizaron los otros expositores de la instancia en que el rector José Antonio Guzmán dio la bienvenida señalando que la discusión “es un tema que a mí, la universidad y las universidades nos ha preocupado desde el punto de vista de las finanzas (...) Un deterioro de las finanzas públicas, en razón de este proyecto de ley, podría causar un deterioro a las universidades que se quedarían sin suficiente financiamiento”.

    Luego fue el turno de una suerte de introducción por parte del ministro Grau. “Los gobiernos no tienen que darle la espalda a las mayorías, eso es lo importante”, dijo -medio en broma medio enserio- al hablarle al público y darle la espalda al resto de los expositores. Quizás sin quererlo, una buena analogía de las miradas que se tienen en torno al FES: por un lado, la de dar respuesta al problema del CAE, y por otro, las críticas a la respuesta que el Ejecutivo le está intentando entregar. “Por lejos el mayor riesgo fiscal es no hacer nada. Eso no signifrica ponernos de acuerdo en cualquier cosa, pero el mayor riesgo es la inacción”, dijo, sumando que “creemos que es posible, si todos somos suficientemente flexibles, llegar a un acuerdo”.

    Del mismo modo, desde la Dipres fue Martínez la encargada de hacer la presentación más fina del lado del gobierno. “Estas instancias son útiles para revisar esos puntos ciegos que muchas veces se tienen”, admitió.

    Así llegó el turno de las críticas. El primero y al mismo tiempo más duro fue el exministro Briones, quien fue insistente en la idea de que el mecanismo de recaudación que propone el Ejecutivo es un impuesto a los graduados legítimo. “Seamos honestos, llamémoslo un impuesto, que ocurre cada vez que hay un pago obligatorio sin nada a cambio. Meter entremedio la discusión tributaria es mala política pública”.

    Y sumó: “Nos estamos enamorando de un instrumento como si fuera el objetivo en sí mismo y el objetivo es otro: tener un sistema de financiamiento que le permita a las personas devolver total o parcialmente lo que el Estado gastó en su formación”.

    Y así, tras entregar sus argumentos, dijo tajante que “por las razones que he expuesto, el FES me parece un pésimo instrumento” y se preguntó “por qué si estamos de acuerdo con el objetivo el gobierno niega abrirse un buen crédito contingente al ingreso. Logra el mismo objetivo. Gobernar es priorizar; si esto es tan importante, si esta es la primera prioridad, desatendamos otras cosas que estimamos menos prioritarias, me parece que esa es la discusión que debiéramos tener, no enamorarnos del instrumento, vamos a los objetivos y sobre todo evitar las distorsiones que un instrumento como este tiene”.

    Más adelante, Repetto, una de las encargadas del duro informe contra el FES que elaboró la U. Católica, comenzó su exposición aseverando que un proyecto que aborde el CAE es necesario, que lo propuesto por el gobierno tiene aspectos positivos, pero, por cierto, también riesgos. “Quien quiera ser gobierno próximamente quisiera tener esto resuelto porque el gasto fiscal es importante, creciente y tiene problemas de equidad”. Sumó, además, que el FES por sí solo es deficitario si uno lo separa del resto de las cosas que se proponen, como postergar la gratuidad o eliminar algunas becas.

    No hay nada más oscuro que un informe financiero”, agregó, subrayando que hay mucha asimetría entre quien lo hace y todos los demás.

    Acevedo, exdirector Dipres, mostró distintos ejercicios de supuestos. “Con las condiciones que conocemos, sin inventar la rueda en ninguno de los parámetros, un sistema contingente al ingreso supera al FES”, propuso.

    Ante las intervenciones y algunas preguntas, Martínez respondió que “cuando decimos que el FES es menos deficitario que el CAE, no queremos decir que el FES no es deficitario, porque efectivamente es deficitario”. Pero también dijo que incluso apartando lo extra que trae el FES, sigue siendo mejor que el CAE.

    También asumió que el acceso a datos para la elaboración de informes es un poco limitado y ante eso se podría hacer más. Además, dijo algo que distintos persones del gobierno ya han planteado: que el Ejecutivo está considerando incluir elementos de copago, pero no para el 100% de estudiantes; sí para deciles superiores.

    Más sobre:EducaciónEducación superiorFESCAENicolás GrauJaviera MartínezDipresHacienda

