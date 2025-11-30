BLACK SALE $990
    Nacional

    El simulacro de colisión múltiple en el Túnel San Cristóbal que probó sistema de bidireccionalidad

    "Estas evaluaciones son fundamentales, ya que nos permiten identificar posibles ajustes requieren actualizarse ante los nuevos patrones de movilidad”, destacó Álvaro Hinojosa, gerente general de la concesionaria.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Entre las 10.00 y las 12.00 horas del domingo se realizó el simulacro anual de la concesionaria Túnel San Cristóbal (TSC) para evaluar sus protocolos, además de poner a prueba por primera vez el sistema de bidireccionalidad que permite mantener operativa la conexión norte-oriente durante emergencias.

    El ejercicio, realizado al exterior del túnel con dirección a Providencia, consideró un escenario de colisión múltiple, con dos vehículos volcados -uno de ellos incendiándose-, personas atrapadas y otras eyectadas.

    El Túnel San Cristóbal conecta el sector norte con el oriente de la capital a través de conductos paralelos y vialidades en superficie que suman cuatro kilómetros entre Providencia y Huechuraba.

    La actividad de simulación contó con la participación del subsecretario de Obras Públicas, Danilo Núñez, e incluyó, por primera vez, la implementación de la bidireccionalidad del eje hacia Huechuraba.

    En el ejercicio se pusieron a prueba los sistemas tecnológicos y logísticos que permiten mantener la conectividad durante situaciones críticas.

    “En seguridad vial es fundamental contar con todas las medidas de prevención que se requieran para poder atender emergencias que pudieran ocurrir en carreteras. Pero esto no puede hacerse en teoría; hay que hacerlo en forma práctica. Y hoy hemos podido constatar una vez más el alto nivel de preparación que tiene la concesionaria, en coordinación con los equipos de seguridad y emergencia, no sólo con el rescate de personas y la extinción de un incendio vehicular, sino para que el sistema siga operando”, destacó el subsecretario Núñez.

    La autoridad precisó que el túnel mantiene una baja accidentabilidad, del orden de 60 casos al año, lamentando que cerca del 80% de estas situaciones se relaciona a conductores que no estaban atentos al volante, en general por estar usando el celular.

    “Por eso, el llamado también es a la responsabilidad de los conductores, porque nos gustaría que esta cifra fuera igual a cero, y no tener que lamentar situaciones de gravedad”, enfatizó.

    Por su parte, el gerente general de Túnel San Cristóbal y Autopista Vespucio Norte, Álvaro Hinojosa, destacó que “los resultados del ejercicio fueron ”altamente satisfactorios".

    “Este simulacro nos permitió no solo verificar nuestros protocolos de atención a víctimas, sino también evaluar por primera vez nuestra capacidad para mantener conectado el sector norte con el oriente mediante la implementación del sistema de bidireccionalidad del eje hacia Huechuraba. Para una infraestructura con más de 15 años de operación como el Túnel San Cristóbal, estas evaluaciones son fundamentales, ya que nos permiten identificar posibles ajustes requieren actualizarse ante los nuevos patrones de movilidad”.

    Voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Conchalí, personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), efectivos de Carabineros, personal de Seguridad Autopista Vespucio Norte (AVN) y equipos de asistencia vial de Túnel San Cristóbal, participaron del ejercicio.

