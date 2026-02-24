El viaje a Zapallar que selló la firma de la paz entre los alcaldes Matías Toledo y Gustavo Alessandri

Hasta Zapallar llegó el viernes pasado el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo (Ind.), para reunirse con su par jefe de esa comuna y líder de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Gustavo Alessandri (Ind.- RN). El motivo era abordar el público enfrentamiento que ambos tuvieron y que llevó a que Toledo amenazara con que su comuna abandonara la ACHM.

La tensión se dio a partir de una reunión que Alessandri sostuvo con el presidente electo, José Antonio Kast, el pasado 14 de enero, en la que, en representación de la ACHM, le planteó frenar el proceso del traspaso de los colegios municipales a los respectivos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

El tema provocó molestia en Toledo, quien en un video viralizado encaró directamente a Alessandri. " Fuiste superirresponsable. Para ti es sencillo porque tienes una comuna con un ingreso per cápita superelevado , donde vive mucha gente de plata. Puente Alto no tiene esa realidad”, le dijo en el marco de una actividad en Penco por la emergencia de los incendios, el pasado 30 de enero. La molestia, esa vez, no fue sólo del edil puentealtino, sino que incluyó a Vodanovic (Maipú), Reyes (La Florida) o Castro (Renca), por considerar que Alessandri habló a nombre de la asociación, cuando no toda la ACHM opina igual.

Sin embargo, la tensión se apaciguó luego de que Toledo y Alessandri sostuvieran la mencionada cita en Zapallar.

Allí ambos pudieron conversar sobre las diferencias de los SLEP. Quienes conocieron del encuentro sostienen que Toledo le manifestó sus discrepancias, argumentando que su postura era apoyada por otros alcaldes de comunas de escasos recursos, como los de Pirque o de San José de Maipo.

Según estas fuentes, se acordó que la ACHM sacaría una postura más formal y clara respecto de los SLEP .

Toledo pone freno

La paz entre ambos llevó a que incluso Toledo desistiera de la idea de votar en el concejo municipal el salirse de la ACHM, dejando en pausa el tema. De todas maneras, en el entorno del edil se sostiene que si la ACHM no impulsa una postura más consensuada de forma pública, podría seguir esa arremetida, no descartando que se amplíe a otras comunas que apoyan a Toledo.

Al mismo tiempo, eso sí, se sostiene que ahora existe un diálogo más amplio -que antes no existía- y que se trabajará en el consenso.

Otras fuentes, en tanto, recalcan que Toledo habría desistido porque no tendría los votos en el concejo municipal y un rechazo le habría significado una derrota política . De hecho, en Puente Alto la oposición y oficialismo están empatados con cuatro concejales cada uno, mientras que hay dos independientes que sirven como bisagra.

Tras la reunión entre Alessandri y Toledo, en un video difundido por el alcalde de Zapallar se ve a ambos sonrientes tras haber “fumado la pipa de la paz”, como se dice en jerga política.

“Quiero agradecerle al alcalde Toledo que nos haya venido a ver acá, a la Municipalidad de Zapallar, que hayamos tenido una grata conversación y hayamos conversado de las cosas que nos unen y las que nos diferencian, con el mismo respeto y compromiso de que el municipalismo tenga un rol importante y un rol protagónico en los próximos años en nuestro país“, dijo Alessandri.

Mientras que Toledo recalcó en el video que “estuvimos conversando respecto de lo que nos une y lo que nos diferencia, porque también tenemos algunos aspectos que seguir trabajando, porque son distintas las realidades, distintas las sensibilidades, pero es un solo país por el cual hoy día tenemos que trabajar y luchar desde el municipalismo”.

Seminario de SLEP

Marcos Zegers

En ese contexto es que la ACHM preparó un seminario para el 9 y el 10 de marzo sobre los SLEP, al que invitaron al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y su sucesora, María Paz Arzola. El seminario -“Una mirada desde el municipalismo”- contempla abordar el tema “desde la perspectiva municipal y territorial, con foco en implementación, gobernanza y sostenibilidad”.

Dentro de los ejes temáticos de la instancia se abordará la implementación de los SLEP y la evaluación del modelo, desafíos institucionales y gobernanza, evidencia y análisis sobre desempeño y los nudos críticos de financiamiento y sostenibilidad.

Allí se espera que se siga articulando una postura en común entre los alcaldes.