SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Emiten aviso para tres provincias del Biobío y La Araucanía por riesgo de desarrollo de tornados

La zona afectada se mantiene con una "inestabilidad post frontal", lo que podría generar el fenómeno climático.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.

Desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), emitieron este jueves un aviso meteorológico debido al riesgo de desarrollo de fuertes vientos y nubes con características “tornádicas”, en tres provincias de las regiones del Biobío y La Araucanía.

De acuerdo al organismo climático, el pronóstico para las provincias de Arauco, Biobío y Malleco, es la de “inestabilidad post frontal”, lo que podría generar ráfagas de viento y tornados.

El fenómeno climático se podría presentar desde la madrugada de este viernes 26, hasta la mañana de la misma jornada.

Para las zonas señaladas existe la “probabilidad de intensos vientos locales arrachados y tornádicos”.

El organismo entrega un mapa de afectación, donde se incluyen las comunas de Los Ángeles, Lebu, Cañete, Angol, Tirúa, Ercilla, entre otras.

Este tipo de alerta se da cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos” para la población.

Más sobre:TornadosBiobíoLa AraucaníaDirección Meteorológica de Chileaviso meteorológico

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Accionistas de Bice Vida y Vida Security aprueban su fusión legal

Trump firma orden ejecutiva que allana el camino para concluir venta de TikTok

El índice de pobreza en Argentina llega a su nivel más bajo desde 2018

Día Nacional de Acceso a la Justicia: ministro Gajardo destaca avance de nueva institucionalidad en el área

El nuevo round entre José Antonio Kast y Jeannette Jara por crisis migratoria

Tras denuncia de Matthei sobre deuda en el Serviu: Guillermo Ramírez recalca que la UDI no tramitará la Ley de Presupuesto

Lo más leído

1.
Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

2.
A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Alianza Lima por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Alianza Lima por TV y streaming

3.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

4.
“Hay que tener un estómago bien preparado”: Empresarios relatan dificultades de hacer negocios en América Latina

“Hay que tener un estómago bien preparado”: Empresarios relatan dificultades de hacer negocios en América Latina

5.
Jeannette Jara se atrevió a soltar al PC a 52 días de la elección

Jeannette Jara se atrevió a soltar al PC a 52 días de la elección

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Servicios

Pablo Alborán programa segunda fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Pablo Alborán programa segunda fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Cómo funciona el Pase Cultural de $50 mil para pagar entradas al cine, teatro, libros y más

Cómo funciona el Pase Cultural de $50 mil para pagar entradas al cine, teatro, libros y más

Emiten aviso para tres provincias del Biobío y La Araucanía por riesgo de desarrollo de tornados
Chile

Emiten aviso para tres provincias del Biobío y La Araucanía por riesgo de desarrollo de tornados

Pablo Alborán programa segunda fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Accionistas de Bice Vida y Vida Security aprueban su fusión legal
Negocios

Accionistas de Bice Vida y Vida Security aprueban su fusión legal

Trump firma orden ejecutiva que allana el camino para concluir venta de TikTok

El índice de pobreza en Argentina llega a su nivel más bajo desde 2018

La NASA confirma que lanzará una misión tripulada a la Luna: cuándo y cómo será la hazaña
Tendencias

La NASA confirma que lanzará una misión tripulada a la Luna: cuándo y cómo será la hazaña

El efecto de Ozempic (y otras inyecciones para bajar de peso) que genera “descontento” en los pacientes

Por qué las declaraciones de Trump hacia Rusia son parte de una “táctica de negociación”, según la Casa Blanca

Buscan hacer historia: la formación confirmada de los Cóndores para la revancha ante Samoa
El Deportivo

Buscan hacer historia: la formación confirmada de los Cóndores para la revancha ante Samoa

De otro planeta: skater brasileño rompe dos récords Guinness al bajar por la rampa más alta del mundo

Continúa el drama: Carlos Palacios abandona entrenamiento de Boca Juniors

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto
Finde

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Teatro Finis Terrae estrena “Bodas de sangre” de Federico García Lorca
Cultura y entretención

Teatro Finis Terrae estrena “Bodas de sangre” de Federico García Lorca

Serie chilena Vencer o Morir logra nominación al Emmy Internacional

Leonardo DiCaprio y su elogiada nueva cinta: “Adoro los filmes con una gran profundidad conceptual”

El triple asesinato transmitido por Instagram que remece a Argentina
Mundo

El triple asesinato transmitido por Instagram que remece a Argentina

Radiografía a las visas H-1B y su controversial tarifa de 100 mil dólares

Rebeca Grynspan, la costarricense que se perfila como principal competidora de Bachelet en la carrera por la ONU

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?