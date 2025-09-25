Emiten aviso para tres provincias del Biobío y La Araucanía por riesgo de desarrollo de tornados

Desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), emitieron este jueves un aviso meteorológico debido al riesgo de desarrollo de fuertes vientos y nubes con características “tornádicas”, en tres provincias de las regiones del Biobío y La Araucanía.

De acuerdo al organismo climático, el pronóstico para las provincias de Arauco, Biobío y Malleco, es la de “inestabilidad post frontal”, lo que podría generar ráfagas de viento y tornados.

El fenómeno climático se podría presentar desde la madrugada de este viernes 26, hasta la mañana de la misma jornada.

Para las zonas señaladas existe la “probabilidad de intensos vientos locales arrachados y tornádicos”.

El organismo entrega un mapa de afectación, donde se incluyen las comunas de Los Ángeles, Lebu, Cañete, Angol, Tirúa, Ercilla, entre otras.

Este tipo de alerta se da cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos” para la población.