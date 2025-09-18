Emiten aviso por posibles tormentas eléctricas en el sur del país

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este miércoles un aviso por probables tormentas eléctricas que afectarán a varias zonas del sur de Chile durante la jornada del jueves 18 de septiembre. La condición sinóptica que origina este fenómeno corresponde a inestabilidad postfrontal, indicó el organismo.

Según la DMC, las tormentas se registrarían desde la mañana hasta la tarde del jueves, afectando principalmente a las regiones de La Araucanía (litoral, cordillera y costa), Los Ríos (litoral, cordillera, costa y valle), Los Lagos (litoral, cordillera, costa, valle y Chiloé) y Aysén (insular norte).

La entidad advirtió que las condiciones atmosféricas podrían generar actividad eléctrica intensa, además de lluvias aisladas.