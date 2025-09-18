Emiten aviso por posibles tormentas eléctricas en el sur del país
El fenómeno afectaría a cuatro regiones.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este miércoles un aviso por probables tormentas eléctricas que afectarán a varias zonas del sur de Chile durante la jornada del jueves 18 de septiembre. La condición sinóptica que origina este fenómeno corresponde a inestabilidad postfrontal, indicó el organismo.
Según la DMC, las tormentas se registrarían desde la mañana hasta la tarde del jueves, afectando principalmente a las regiones de La Araucanía (litoral, cordillera y costa), Los Ríos (litoral, cordillera, costa y valle), Los Lagos (litoral, cordillera, costa, valle y Chiloé) y Aysén (insular norte).
La entidad advirtió que las condiciones atmosféricas podrían generar actividad eléctrica intensa, además de lluvias aisladas.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.