    Nacional

    En prisión preventiva dos mujeres vinculadas a brutal homicidio en Lo Espejo: víctima recibió 30 disparos

    Tras una investigación liderada por el equipo ECOH de la Fiscalía y la BH Sur de la PDI, se detuvo a las mujeres imputadas como encubridoras en el ataque que terminó con la vida de un hombre de 42 años en febrero de 2025.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Homicidio en Lo Espejo. Foto: @ECOH_FiscaliaRM

    En prisión preventiva quedaron esta tarde dos mujeres, de 26 y 33 años, formalizadas como encubridoras en un homicidio registrado el 27 de febrero de 2025, cuando un hombre de 42 años fue acribillado por miembros de una banda en plena vía pública de la comuna de Lo Espejo.

    Tras una investigación liderada por el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía y la Brigada de Homicidios (BH) Sur de la PDI, se logró vincular a las mujeres con la compra de combustible que fue utilizado por los delincuentes para quemar los dos vehículos usados en el ataque, con el fin de destruir evidencia que los ligara con el ilícito.

    Los hechos se registraron durante la madrugada del citado día, cuando la víctima -que se trasladaba en una motocicleta junto a otro sujeto- fue interceptada por un grupo de individuos que se movilizaban en dos vehículos. Ahí, los agresores abren fuego contra el sujeto, quien recibió cerca de 30 impactos de bala.

    Tras la audiencia de este martes, el fiscal ECOH Nicolás Beyer explicó que “la participación de las imputadas dice relación con la compra de bencina, que posteriormente es utilizada para deshacerse de los vehículos que utilizaron los imputados para cometer el delito, provocando la eliminación de medios de prueba”.

    Asi, ambas fueron formalizadas por un delito homicidio calificado en grado de consumado, uno de homicidio simple en grado de frustrado y el delito de incendio, en grado de consumado. El tribunal determinó un plazo de investigación de 120 días.

    La detención

    Personal de la BH Sur de la PDI logró las detenciones de ambas mujeres esta madrugada, por su presunta responsabilidad en el delito ocurrido en la intersección de Avenida Valparaíso con Pasaje Quilimarí, en Lo Espejo.

    Al respecto, el comisario Cristopher Hidalgo detalló que de acuerdo al proceso investigativo -que incluyó la toma de declaraciones de testigos y análisis de cámaras de seguridad-, se pudo establecer que la víctima concurre hasta un punto de venta de drogas en dicho lugar, en momentos en que se producía un enfrentamiento territorial entre dos bandas rivales de la zona.

    En ese contexto, el comisario Hidalgo agregó que desde dos vehículos que circulaban por la zona, sujetos increpan a la víctima y abren fuego en su contra.

    Respecto del grado de participación de las detenidas, Hidalgo detalló que se estableció que efectuaron labores para encubrir a los autores materiales, quienes se encuentran detenidos en la actualidad.

