    Nacional

    En riesgo vital dueño de casa herido de bala al resistirse a asalto en su domicilio de Peñalolén

    Un grupo de delincuentes armados ingresó la noche del martes al domicilio de calle Altos del Parque, donde la víctima se encontraba en compañía de sus dos hijos menores de edad.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Imagen referencial. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Al menos cuatro delincuentes armados ingresaron la noche del martes a robar una casa en Peñalolén, en cuyo interior el dueño de casa recibió un disparo -que lo mantiene en riesgo vital-, tras resistirse a la acción de los antisociales.

    Los sujetos ingresaron al domicilio de calle Altos del Parque cerca de las 23 horas del martes, donde la víctima se encontraba en compañía de sus dos hijos menores de edad.

    Según información preliminar, el dueño de casa se habría resistido al robo, por lo que uno de los antisociales le disparó en el pecho. Tras esto, sustrajeron diversas especies, incluyendo artículos eléctricos y teléfonos celulares, para luego intentar robar, de manera infructuosa, un vehículo que se encontraba en la propiedad.

    El caso quedó en manos del OS9 y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), quienes realizan diligencias investigativas en el lugar -incluyendo el empadronamiento de testigos y la revisión de cámaras de seguridad- para tratar de dar con el paradero de los asaltantes, quienes lograron darse a la fuga.

    Sobre el hecho, el fiscal de Flagrancia Jorge Bitar señaló que “un grupo de entre cuatro a seis personas ingresan al domicilio, portando al menos un arma de fuego, con la cual intimidan a los integrantes de un grupo familiar y, en el caso del dueño de casa, le disparan”.

    Respecto de la víctima, relevó que fue trasladado de urgencia a un recinto médico. “La persona estaría grave”, indicó el persecutor. “Tiene un impacto de bala en el pecho, está siendo intervenido quirúrgicamente”, agregó.

    En tanto, informó que los dos hijos del afectado no resultaron con lesiones físicas.

    Asimismo, el fiscal Bitar explicó que, en su huida, los sujetos trataron sin éxito de forzar un portón de la propiedad para robar un vehículo, el que terminaron abandonando tras chocar con una de las paredes del domicilio.

    Más sobre:PolicialCarabinerosasaltoPeñaloléncasaherido

