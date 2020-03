En Viña del Mar abriría el primer hotel sanitario para cuarentenas

Uno de los desafíos que enfrenta el combate contra el Covid-19 es el correcto aislamiento de los casos. “Las personas, al no respetar adecuadamente la cuarentena, ponen en riesgo a personas que sí tienen riesgo”, expresó este jueves el ministro de Salud, Jaime Mañalich.

En este escenario, en los próximos días comenzarán a operar en el país los llamados “hoteles sanitarios”, recintos donde podrán acudir las personas confirmadas con coronavirus, que cursen la enfermedad con sintomatología leve y que no tengan las facilidades para aislarse y ser cuidadas en sus casas. “Vamos a disponer de hoteles o lugares de alojamiento para las personas que si bien están contagiadas, no requieren estar en un establecimiento de salud. ¿Cuál es el objetivo? Que las personas puedan realizar una cuarentena efectiva. Sabemos que hay habitaciones, hogares que no cumplen con lo necesario, donde hay adultos mayores, niños, que viven en pocos metros cuadrados, por eso vamos a disponer de estos lugares en cada una de las regiones del país”, dijo el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.

Mañalich, explicó que la medida no implicará un desembolso importante de recursos: “Por la desafortunada situación de la industria hotelera ha llevado incluso a que se hayan ofrecido recintos a precios inverosímiles de 10 dólares por la noche”.

La autoridad agregó que se está negociando con dos recintos ubicados en Santiago Centro. Mientras, uno ya está acordado: el Hotel O’Higgins de Viña del Mar, que será traspasado al Servicio de Salud de Viña del Mar-Quillota.

Este sería el primero de los recintos de esta naturaleza que comenzará a operar y fue puesto a disposición por parte de la comuna en forma gratuita. Este jueves, la seremi de Salud realizó el chequeo de sus 500 habitaciones, baños y casinos para la preparación de alimentos (con capacidad de 1.000 personas), por lo que podría dar el permiso de operación durante esta semana.

¿Cómo funcionarán?

Mañalich dijo que estos sitios tendrán el “personal sanitario mínimo, como enfermeras y auxiliares, quienes vigilarán que se respete la cuarentena, pero no están para dar asistencia. También habrá en la puerta del recinto personal (en el caso de Viña podrían ser de la Armada) para que las personas no salgan”. Así, serán los Servicios de Salud de cada zona los que deberán calcular cuánto personal se requiere para la atención, mientras que la mantención de las dependencias (agua y electricidad) serían financiados por la cartera. El ministro añadió que los usuarios no deberán pagar por alojar.

“Es absurdo que la persona se interne en un hospital si tiene síntomas leves, entonces puede estar en estos hoteles y para ello debe informar sobre esto al centro de salud donde fue atendido”, dijo Mañalich.

Helén Kouyoumdjiam, vicepresidenta ejecutiva de Federación de Empresas de Turismo (Fedetur), dijo que la cartera de Salud consultó a comienzos de esta semana qué hoteles podrían estar disponibles para este objetivo a nivel nacional. “Hasta ahora hay interés del sector, porque muchos hoteles están vacíos. La principal duda en la industria es saber el tipo de atención que requieren los pacientes: si es por cuarentena o bien si las personas requieren servicios de hospital”.

Señaló que algunos establecimientos podrían dar alojamiento y, además, pensión completa a quienes estén en aislamiento.

Suben a 342 los casos

En el reporte diario de Covid-19, el Ministerio de Salud informó de 103 casos más que el miércoles. La mayoría sigue concentrándose en la Región Metropolitana, con un brote focalizado en el sector oriente.

Hasta este jueves no había fallecidos, pero se elevó la cifra de hospitalizados: 19 personas. También aumentó la cifra de quienes están con ventilación mecánica, seis pacientes. Y hasta ahora solo existe un caso de gravedad.

Entre las nuevas medidas adoptadas este jueves para contener el brote se habilitará aduana sanitaria con pasaporte sanitario a las cinco regiones del norte del país y para las regiones de Aysén y Magallanes. En el caso de Isla de Pascua, se adoptará cuarentena total para evitar diseminación en una zona aislada.

El ministro también apuntó al comportamiento de quienes están en confinamiento, ya sea por ser caso sospechoso o confirmado en el sector oriente: “Hacemos de nuevo un llamado a las personas a respetar las cuarentenas señaladas. Ahora tenemos la colaboración y la tremenda ayuda de las Fuerzas Armadas y de Orden para visitar a las personas, registrar que efectivamente se está cumpliendo y sancionar si esto no está ocurriendo”.

Así, aludió al colegio Saint’s George: “Tenemos 73 casos testeados nuevos, y prácticamente todos están vinculados al brote de un colegio del sector oriente”.

En un comunicado, el colegio respondió que la diseminación de la enfermedad no se debe a la irresponsabilidad de su comunidad en guardar cuarentena, sino que corresponde al comportamiento de la enfermedad.