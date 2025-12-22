SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Encuentran cadáver a un costado de la vía, maniatado y con al menos tres impactos de bala en San José de Maipo

    La Fiscalía ECOH regional y la Brigada de Homicidios de la PDI indagan el hecho.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Imagen referencial de archivo

    La Fiscalía Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Región Metropolitana indaga el hallazgo del cadáver de una persona en San José de Maipo.

    El Ministerio Público dispuso que y la Brigada de Homicidios Metropolitana Sur de la Policía de Investigaciones realice diligencias para esclarecer el hecho.

    Según la información policial preliminar, el cuerpo corresponde a un hombre, de alrededor de 30 años que habría recibido al menos tres impactos de bala y fue encontrado maniatado al costado de la Ruta G-27, a la altura de Las Lacas.

    Durante la madrugada del viernes 19 de diciembre, también maniatado y al costado de un camino apartado, encontraron el cadáver de otro hombre que había sido baleado, en Peñalolén.

    Más sobre:PolicialPDIECOHSan José de MaipoHomicidiosDelincuenciaSeguridad

