Encuentran cadáver a un costado de la vía, maniatado y con al menos tres impactos de bala en San José de Maipo

La Fiscalía Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Región Metropolitana indaga el hallazgo del cadáver de una persona en San José de Maipo.

El Ministerio Público dispuso que y la Brigada de Homicidios Metropolitana Sur de la Policía de Investigaciones realice diligencias para esclarecer el hecho.

Según la información policial preliminar, el cuerpo corresponde a un hombre, de alrededor de 30 años que habría recibido al menos tres impactos de bala y fue encontrado maniatado al costado de la Ruta G-27, a la altura de Las Lacas.

Durante la madrugada del viernes 19 de diciembre, también maniatado y al costado de un camino apartado, encontraron el cadáver de otro hombre que había sido baleado, en Peñalolén.