    Nacional

    Tenía las manos atadas y recibió un disparo mortal: qué se sabe del cadáver encontrado en la vía pública en Peñalolén

    El fiscal ECOH Fernando Anaís explicó que existen testigos civiles que fueron los que encontraron el cuerpo cuando transitaban por el lugar.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La Fiscalía Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Región Metropolitana indaga en colaboración con la Policía de Investigaciones el hallazgo de un cadáver en plena vía pública en la comuna de Peñalolén, durante la madrugada de este viernes.

    A las 03.30 horas, personal de Carabineros llegó a Diagonal Las Torres, a la altura del 2700, constatando la información de que había allí el cadáver de una persona, un hombre adulto sin identificar, que presentaba las manos amarradas y una lesión de bala en su cabeza.

    En el sitio del suceso encontraron, además, dos vainas calibre 9 milímetros.

    El fiscal ECOH Fernando Anaís explicó que existen testigos civiles que fueron los que encontraron el cuerpo cuando transitaban por el lugar.

    “Dieron aviso a personal de seguridad municipal y después concurre el personal de Carabineros, los cuales ya en definitiva ingresan la causa a la Fiscalía para posteriormente trabajar con la Policía de Investigaciones”, precisó.

    Tenía el impacto de arma 9mm en la zona parietal

    Anaís corroboró que se encontraron casquillos y que el cadáver “presenta un impacto balístico en la zona parietal, que dice relación con la evidencia que ya fue incautada”.

    “Estamos estableciendo si es que fue trasladado al lugar ya fallecido o aquí se le dio muerte”, informó.

