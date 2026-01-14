SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Encuentran carnet de Julia Chuñil en casa de uno de sus hijos: los detalles del control de detención de imputados en el caso

    Además, la Fiscalía solicitó que los detenidos se mantengan incomunicados entre sí, porque es necesario para el éxito de la investigación.

    Javiera Arriaza 
    Javiera Arriaza
    Julia Chuñil, lleva casi un año desaparecida en la Región de Los Ríos.

    El Juzgado de Garantía de Los Lagos decidió ampliar la detención de los hijos y el exyerno de Julia Chuñil, quienes son acusados por la Fiscalía como autores de la desaparición y muerte de la dirigenta mapuche.

    Durante el control de detención de los imputados identificados como Pablo San Martín Chuñil, Javier Troncoso Chuñil y Jeannette Troncoso Chuñil, y Bermar Flavio Bastías Bastidas, se determinó la legalidad de la detención pese a los alegatos de la defensa.

    La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, indicó durante su argumentación que los imputados serán formalizados como autores de los delitos, y que en la carpeta de investigación expusieron “la dinámica de los hechos que se han podido acreditar, y el grado de participación de cada uno de ellos”.

    A pesar de que estaba programada la posibilidad de la formalización este mismo miércoles, los abogados de los imputados solicitaron que la audiencia se programe para este jueves 15 de enero.

    Desde la Defensoría Penal Pública, en representación del exyerno de la víctima, argumentaron que “hoy se nos hizo entrega de los antecedentes de la investigación a las 10.30 horas (...) No hemos tenido el tiempo para estudiar a cabalidad los antecedentes”.

    Por su parte, la abogada de los hijos de Julia Chuñil, Karina Riquelme, se sumó al requerimiento y acusó no haber recibido ningún antecedente de la investigación.

    La fiscal Esquivel manifestó estar de acuerdo con lo mencionado por la Defensoría Penal Pública, y a su argumento sobre su integración a la investigación durante esta jornada. “Se trata de una causa con un gran volumen de antecedentes, tiene cientos de diligencias”, señaló.

    En esa línea, explicó que “junto con despachar las órdenes de detención, su señoría dio autorización para realizar otro tipo de diligencias actualmente en curso, debido a que el cuerpo de la víctima no ha sido encontrado".

    En este contexto, entregó el antecedente de que “el día de hoy fue encontrada la cédula de identidad original de doña Julia Chuñil, que usaba en vida, la que Carabineros de Chile encontró hoy en el domicilio del imputado Pablo San Martín en la ciudad de Temuco”.

    Además, solicitó la incomunicación entre los imputados, expresando que “no restringe garantías, sino que las resguarda, evitando coordinaciones indebidas y asegurando un ejercicio individual libre y adecuado del derecho a defensa en una investigación que está plenamente abierta; por lo tanto, señoría, pedimos que en esos términos sea acogida esta cautela de garantías”.

    El tribunal resolvió ampliar la detención de los cuatro acusados hasta las 11.00 horas del jueves, quienes serán formalizados los tres primeros por el delito de parricidio y el último por homicidio calificado.

    Más sobre:Julia ChuñilHijosJuzgado de Garantía de Los LagosCarnetFiscalía

