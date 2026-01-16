Encuentran con vida a turista polaco perdido hace casi una semana en Valle del Elqui

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que durante la mañana de este viernes se encontró con vida al turista polaco que permanecía extraviado desde hace seis tras intentar ascender una montaña del Valle del Elqui.

El operativo de búsqueda fue realizado por personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros y más de 30 rescatistas, junto a un dron de patrullaje que luego de tres días de labores lograron dar con el paradero del individuo.

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, expresó que “quisiéramos agradecer a todos los organismos que participaron en la búsqueda y rescate que permitió encontrar a la persona extraviada”.

¿Qué pasó?

El pasado domingo 11 de enero, dos montanistas polacos realizaban una excursión en el cerro Quebrada Seca, en la zona cordillerana del Valle del Elqui.

Tras el fallido intento de subir cerca de 4.000 metros de altura, solo uno de los excursionistas logró regresar a la base y se realizó un amplio operativo de búsqueda que se desarrolló luego de que se reportara el extravío de la segunda persona.

El ciudadano polaco fueidentificado como Mariusz Boguslaw Wojtowicz, de 67 años.