    Nacional

    Encuentran con vida a turista polaco perdido hace casi una semana en Valle del Elqui

    Se desplegó un amplio operativo con personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, y más de 30 rescatistas.

    Por 
    Felipe Alcafus

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que durante la mañana de este viernes se encontró con vida al turista polaco que permanecía extraviado desde hace seis tras intentar ascender una montaña del Valle del Elqui.

    El operativo de búsqueda fue realizado por personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros y más de 30 rescatistas, junto a un dron de patrullaje que luego de tres días de labores lograron dar con el paradero del individuo.

    La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, expresó que “quisiéramos agradecer a todos los organismos que participaron en la búsqueda y rescate que permitió encontrar a la persona extraviada”.

    ¿Qué pasó?

    El pasado domingo 11 de enero, dos montanistas polacos realizaban una excursión en el cerro Quebrada Seca, en la zona cordillerana del Valle del Elqui.

    Tras el fallido intento de subir cerca de 4.000 metros de altura, solo uno de los excursionistas logró regresar a la base y se realizó un amplio operativo de búsqueda que se desarrolló luego de que se reportara el extravío de la segunda persona.

    El ciudadano polaco fueidentificado como Mariusz Boguslaw Wojtowicz, de 67 años.

    Estudio revela que el 65% de los habitantes de la RM considera que existe un “gran conflicto” entre chilenos y migrantes

    Tras nueve meses de interinato: Presidente Boric nombra a nuevo director de Parquemet

    Alumnos de colegios particulares tienen siete veces más probabilidades de ubicarse en el 10% de mejores puntajes PAES

    Fracasa primer intento judicial de Sichel: Corte de Santiago declara inadmisible recurso por concierto de Bad Bunny

    Así murió Julia Chuñil: la confesión del exyerno que terminó por reconstruir el crimen

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

