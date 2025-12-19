Encuentran sin vida en el río Biobío a Laudelina Urrutia, hermana del alcalde de Quilaco

En la tarde de este viernes se reportó el hallazgo de Laudelina Urrutia, hermana del alcalde de Quilaco, Pablo Urrutia, ya fallecida en el río Biobío.

La Municipalidad de Quilaco, una comuna rural ubicada en la parte sur de la región del Biobío, confirmó el lazo sanguíneo entre la víctima y la autoridad.

“Como Administración de la Municipalidad de Quilaco, comunicamos con profundo pesar el sensible fallecimiento de quien fuera en vida la señora Laudelina, hermana de nuestro alcalde“, expresó la administración local.

De acuerdo con lo reportado por T13, la mujer de 60 años estaba nadando en las orillas del río, en la tarde del jueves, cuando se le perdió el rastro.

Fue hallada este viernes en el citado afluente, específicamente en el sector Fundo el Edén, y con posterioridad su cuerpo fue recuperado por personal de Bomberos. La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones se encuentra realizando las primeras pesquisas.