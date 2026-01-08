Encuesta de salud revela que seis de cada diez mujeres limitan sus actividades cotidianas por su menstruación

La mañana de este jueves, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, presentó los resultados de la Encuesta de Salud Menstrual, estudio orientado a conocer las condiciones en que niñas, adolescentes y mujeres viven su menstruación en Chile.

La encuesta, elaborada por el Ministerio de la Mujer, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), junto a la academia La Tribu y la empresa Softys, reveló que la menstruación sigue limitando a las mujeres en actividades del ámbito educativo, social y laboral.

Según los datos, el 66% de las mujeres (seis de cada diez) presenta dolor abdominal, pélvico o uterino antes o durante el período menstrual , condición que -según indican desde el ministerio- tendría “efectos directos en la vida cotidiana” de las mujeres.

A eso se suma que un 63% de las encuestadas ha dejado de participar en actividades sociales debido a la menstruación o a sus síntomas.

Además, un 11% dice haberse sentido discriminada, rechazada o acosada, mientras que un 10% se ha ocultado por estar menstruando y 7% admite sentir vergüenza por la menstruación.

Ausentismo escolar

El estudio reveló que solo cuatro de cada diez mujeres considera que el colegio fue un espacio seguro mientras menstruaba, y apenas un 54% evalúa los baños escolares como adecuados para cambiar productos menstruales.

Según los análisis presentados, la situación antes descrita “impacta directamente en la asistencia y permanencia escolar”.

Los datos indican que un 39% dejó de asistir al colegio por algunos días, un 68% no pudo realizar actividades deportivas o recreativas y un 48% no pudo salir como lo hacía habitualmente durante su período menstrual.

“Este estudio visibiliza que la salud menstrual sí tiene impactos concretos en la vida de niñas y mujeres, como el ausentismo escolar, la falta de información para una gestión adecuada de la menstruación y la presencia de síntomas que pueden estar asociados a endometriosis”, sostuvo la ministra Orellana.

Con ello, la secretaria de Estado recalcó que “estos datos refuerzan la importancia de derribar la idea de que el dolor extremo es normal, y de avanzar en detección temprana y acceso a información y atención oportuna, para que la menstruación no limite las trayectorias educativas ni la calidad de vida de las personas”.

Otro de los resultados destacados, revela que el 100% de las encuestadas ha utilizado alguna vez un elemento que no corresponde a un producto de higiene menstrual. En tanto, un 29% ha tenido algún período de su vida sin acceso a productos menstruales, y un 25% dijo no contar con dinero para costearlos.

La especialista en salud menstrual y académica de La Tribu, Amapola Valdivia, aseguró que estos datos ayudan a “aportar evidencia para el diseño de políticas públicas y para asumir, como sociedad, la responsabilidad de mejorar la vida de mujeres, adolescentes y niñas”.