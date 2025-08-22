Enel hace positivo balance ante el sistema frontal y confirma interrupciones de suministro “focalizadas”

Hace varios días la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) alertó que un fuerte sistema frontal azotaría a la zona central. Los pronósticos acertaron y desde el jueves comenzaron a sentirse fuertes vientos en la Región Metropolitana, los que culminaron con lluvias e incluso nieve en algunos sectores precordilleranos.

En ese escenario, el gobierno instruyó a los servicios eléctricos reforzar sus cuadrillas para así evitar lo ocurrido en agosto de 2024, donde producto de los fuertes vientos ocasionados por un sistema frontal, se cortó el suministro eléctrico en varias comunas de la capital, donde algunos ciudadanos estuvieron hasta una semana sin luz.

Desde Enel, precisaron que se prepararon con anticipación para hacer frente al evento climático y cerca del mediodía de este viernes, hicieron un positivo balance de la contingencia.

El gerente de Operaciones de Enel Distribución, Francisco Messen, indicó que tras las “ráfagas de viento de más de 60 kilómetros, lluvia y nieve en la noche, la infraestructura en general se ha comportado correctamente".

No obstante, destacó que se registraron cortes de suministro de forma aislada. De hecho, ayer jueves la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó un peak más de 52 mil clientes sin luz solo en la RM.

Al respecto, Messen explicó que ha habido “algunas interrupciones focalizadas fundamentalmente por caída de árboles o por efecto de la propia nieve".