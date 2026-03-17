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    Entre militantes de Chile Vamos y una exsubsecretaria de Piñera: los asesores clave del Minsal de May Chomali

    La secretaria de Estado se ha comenzado a rodear de personas con línea directa en distintos partidos de la coalición que apoya al gobierno, así como profesionales que tuvieron a su cargo el manejo de la pandemia.

    Roberto GálvezPor 
    Roberto Gálvez
    May Chomali DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    A toda máquina. El Ministerio de Salud dirigido por May Chomali aún aglutina equipos para asumir el desafío dentro de una de las carteras más grandes en la administración del Estado. La premisa es tener gente de experiencia.

    Y es que, sin ir más lejos, el armado del Minsal se hizo bajo la premisa de que el piñerismo ya había dado señales, a ojos de los equipos del Presidente José Antonio Kast, de que gracias al manejo de la pandemia la salud era un área donde ya habían dado muestras de buena conducción.

    En tal sentido, quizás si el cargo más relevante para cualquier ministro, de cualquier administración, es el de su jefe o jefa de gabinete, que en el caso de Chomali ejerce Samira Chahuán, militante de Renovación Nacional (RN) y cercana a la secretaria general de ese partido, Andrea Balladares. Al mismo tiempo, tiene relación con representantes de la Unión Demócrata Independiente (UDI), como los exconstituyentes Constanza Hube, Katerine Montealegre, Ricardo Neumann y Eduardo Cretton.

    Ella, por ejemplo, tuvo un rol en la Fundación Para el Progreso -al igual que la vocera Mara Sedini-, y fue jefa de gabinete del seremi de Salud de Valparaíso Francisco Álvarez durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

    Mientras, en la Subsecretaría de Salud Pública asumió como jefa de gabinete Camila Martínez, nutricionista y magíster en Salud Pública, que en su recorrido profesional tiene pasos por la Fundación Jaime Guzmán como coordinadora nacional de “Movamos”. Fue militante de la UDI e integró la directiva de la juventud de Acción Republicana, movimiento fundado por Kast antes de la creación del Partido Republicano. Asimismo, fue coordinadora nacional de “No Gracias”, organización que promovió el Rechazo en el plebiscito de entrada del proceso constituyente de 2020.

    El tercer jefe de gabinete de la cartera sanitaria es Claudio Salinas en Redes Asistenciales. En 2022 alcanzó notoriedad pública mientras era concejal de Buin por la UDI al convertirse en vocero del Rechazo para el plebiscito de salida. Trabajó un año en el Instituto Res Pública, organización donde también estuvo el exministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit.

    Uno de los funcionarios que se integrará pronto al equipo es Benjamín Ruge, quien es en la actualidad asesor legislativo del senador UDI, Sergio Gahona, parlamentario que pertenece a la Comisión de Salud. Justamente esa experiencia le sirvió para conocer de primera mano el trabajo parlamentario en el área.

    También se sumará la doctora María Teresa Valenzuela, quien fuera subsecretaria de Salud Pública entre el 2021 y el 2022 durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Ella cumple funciones como asesora de gabinete, y se valora su experiencia como un rostro dentro de la estrategia por la crisis pandémica del Covid-19.

    Comunicaciones está a cargo de su directora, la periodista Pamela Olavarría, quien es conocida por haber trabajado en prensa de la bancada de diputados RN, además de haber ejercido roles en la Secretaría de Comunicaciones (Secom) y también como jefa de comunicaciones de la UDI.

    Más sobre:SaludMinsalMay ChomaliMinisterio de SaludMaría Teresa Valenzuela

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