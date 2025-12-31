SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    “Es absolutamente incompatible”: Cardenal Chomali realiza llamado a no conducir bajo los efectos del alcohol en Año Nuevo

    El arzobispo de Santiago, además, señaló que los accidentes de tránsito provocados por la conducción bajo los efectos del alcohol son “acciones criminales absolutamente evitables”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    El Arzobispo Fernando Chomali. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    En la antesala de la fiesta de fin de año, el arzobispo de Santiago, cardenal Fernando Chomali, realizó un llamado a no conducir bajo los efectos del alcohol apuntando que “es absolutamente incompatible” y que "en un segundo puedes destruir tu vida, la de tu familia y la de personas inocentes“.

    A través de un comunicado publicado en su cuenta en X, es que el cardenal lamentó las muertes que año a año se producen a raíz de accidentes de tránsito por personas que conducían bajo los efectos del alcohol y las drogas, apuntando que se trata de acciones criminales evitables.

    “Esos ya no son accidentes, sino acciones criminales absolutamente evitables y, además, un pecado de la máxima gravedad porque es un atentado en contra de la vida humana, que es lo más preciado de la existencia”, mencionó, añadiendo que les pido encarecidamente que no conduzcan si han bebido alcohol. Por favor entreguen las llaves. El daño que se hace es inconmensurable”.

    En la misma línea, el arzobispo de Santiago llamó a buscar formas de impedir que personas cercanas conduzcan bajo los efectos del alcohol. “Vale plenamente la pena intervenir a tiempo para evitar un accidente, ya que la pérdida de una vida humana y el sufrimiento de familias enteras dejan una herida profunda que permanece para siempre”.

    “Este 2026 despertemos en nuestra casa y no en un hospital, en una comisaría, entre medio de fierros o la morgue. Se los pido con insistencia”, cerró.

    Más sobre:Año NuevoIglesiaArzobispo de SantiagoFernando Chomali

