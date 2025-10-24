Es el número 21: detienen a otro sujeto que estaría involucrado en ataque incendiario al Molino Grollmus

Un nuevo sujeto fue detenido por su presunta vinculación con el ataque incendiario contra el Molino Grollmus ocurrido en la localidad de Contulmo en agosto de 2022.

El sujeto, el detenido número 21 de la causa, corresponde a un hombre identificado como Ariel Marileo Matamala, quien fue encontrado en la localidad de Huape, en las cercanías de Cañete, en la Región del Biobío.

Recientemente se conoció que la PDI detuvo a un menor de 16 años en el marco de la investigación del caso, y que tenía 15 años cuando ocurrió el atentado.

Los hechos se registraron el 29 de agosto de 2022, cuando un grupo de sujetos armados y con el rostro cubierto llegaron hasta el Molino Grollmus de Contulmo, amenazando a quienes se encontraban en el lugar.

Durante el ataque, los sujetos rodearon la casa familiar y abrieron fuego en contra del inmueble, prendieron fuego a la leñera, el molino y el museo de la familia, los que resultaron completamente destruidos.

El atentado dejó a tres personas heridas, Carlos Grollmus Thiele, quien tenía en ese entonces 79 años y sufrió la amputación de una de sus piernas; Helmuth Grollmus, quien tenía 85 años y falleció en abril del 2023, y su hijo Christian de 55 años.

De acuerdo a la investigación, el ataque fue ejecutado por un grupo que opera en la zona denominado Resistencia Mapuche Lavkenche (RML).