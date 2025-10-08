Suman 20: detienen a otro presunto responsable del ataque al molino Grollmus

A 20 llegaron los sujetos supuestamente responsables del ataque incendiario al molino Grollmus que han sido apresados y formalizados en el marco de la indagatoria.

Danilo Ramos, fiscal jefe de Cañete, explicó que en el marco del trabajo que ha venido desarrollando la Policía de Investigaciones para dar cumplimiento a las órdenes de detención solicitadas en el caso, durante la mañana de este miércoles, en el sector de Tranguilboro, se logró la más reciente detención.

Se trata del vigésimo sujeto aprehendido por el ataque incendiario ocurrido en Contulmo el 29 de agosto de 2022.

El ataque dejó herido de gravedad al adulto mayor Carlos Grollmus Thiele, que sufrió la amputación de una pierna tras recibir un impacto de bala mientras era usado como “escudo humano” por los sujetos que irrumpieron en la propiedad.

El cuidador del predio, Christian Cid, recibió un disparo de escopeta en el rostro que le provocó un trauma ocular y pérdida de la visión del ojo derecho, entre otras lesiones.

El dueño del terreno, ubicado en el kilómetro 1.220 de la Ruta P-700, Helmuth Grollmus Schröeder, sufrió diversas lesiones, de las que según su familia jamás se recuperó, falleciendo tras algunos meses.

De acuerdo a la investigación, el ataque fue ejecutado por un grupo que opera en la zona denominado Resistencia Mapuche Lavkenche (RML).

Durante el atentado los atacantes rodearon la casa familiar y abrieron fuego hacia el inmueble, prendieron fuego a la leñera, el molino y el museo de la familia, los que resultaron completamente destruidos, al igual que los vehículos de los ocupantes de la casa: una camioneta y un automóvil station wagon.

“Todavía restan, por cierto, imputados por ser detenidos. Es una cantidad mucho menor a la que, en su momento, fue solicitada al Juzgado de Garantía de Cañete”, destacó el fiscal Ramos.

El plazo de investigación había sido extendido y está próximo a terminar, indicó el persecutor.

“Nos parece que va a ser suficiente, entendemos, para lograr aquel objetivo que dice relación, reitero, a la formalización de la totalidad de los sujetos que, en nuestro juicio, están involucrados directamente en estos graves hechos”, afirmó.