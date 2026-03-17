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    “Es evidente que en un día uno no va a sacar a 300.000 personas”: Kast matiza promesa de expulsión de migrantes irregulares

    El Presidente descartó una persecución “lugar por lugar”, pero afirmó que cada persona en situación migratoria irregular “sabe que tiene que encontrarse con el Estado en algún momento”.

    Por 
    Roberto Martínez
    Presidente José Antonio Kast

    El martes 9 de diciembre del año pasado, en el último debate presidencial, el –entonces– candidato José Antonio Kast advirtió a los migrantes irregulares que les quedaban “92 días para dejar el país libremente”, cuenta regresiva que apuntaba al 11 de marzo, cuando asumiera como Presidente de Chile.

    A cinco días de ser investido en el cargo, el mandatario explicó este lunes -en entrevista con el programa Las Caras de la Moneda, conducido por Don Francisco- el trasfondo de dicha promesa de campaña, en torno a la expulsión de cerca 300 mil inmigrantes irregulares.

    En ese contexto, el jefe de Estado reconoció que la medida no puede ejecutarse de manera inmediata, aunque insistió en que se trata de una “señal política clara” respecto del control migratorio.

    Es evidente que en un día uno no va a sacar a 300.000 personas, pero uno está dando una señal y nosotros hemos sido súper claros: si usted entró por la ventana y no por la puerta, en algún minuto va a tener que salir”, afirmó.

    Kast defendió el enfoque de su propuesta, subrayando que no se trata de una persecución masiva, sino de un proceso gradual en el que el Estado hará cumplir la normativa vigente.

    No vamos a poder encontrar a los 300.000 de una vez, no queremos hacer una persecución lugar por lugar. Pero cada una de las personas sabe que tiene que encontrarse con el Estado en algún momento”, sostuvo, ejemplificando situaciones cotidianas como controles de tránsito o solicitudes de servicios públicos.

    El mandatario también abordó críticas recibidas durante la campaña y en los primeros días de su administración, señalando que su postura “ha sido transparente desde el inicio”.

    “Yo en esto siempre con la verdad”, recalcó, agregando que ha enfrentado personalmente casos complejos vinculados a familias migrantes en situación irregular, donde -según relató- ha insistido en que deben regularizar su situación o abandonar el país.

    “Me encuentro con una persona que me trae a una persona muy conocida, y me dice: ‘oiga, ella está irregular. ¿Qué puedo hacer?’ Páguele el pasaje para que se vaya...“, ejemplificó.

    Don Francisco y Presidente Kast

    En su análisis, Kast vinculó la crisis migratoria con la situación política de Venezuela, mencionando encuentros recientes con la dirigente opositora María Corina Machado y criticando la respuesta internacional frente a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

    “Habla del daño que les han hecho a los venezolanos, destruyendo las familias (...) ¿dónde estaba el mundo diciéndole a Chávez y a Maduro que eso era detestable?”, cuestionó.

    Sala Cuna Universal

    En la misma entrevista, el mandatario abordó otro de los temas relevantes de la contingencia, como lo es el futuro del proyecto de Sala Cuna Universal, iniciativa que no logró ver la luz durante el gobierno de Gabriel Boric.

    Consultado por las declaraciones del exmandatario, quien apuntó a falta de apoyo político para concretar la reforma, Kast adoptó un tono más cauteloso respecto a su implementación.

    Todo en tiempo y oportunidad, y cuando las condiciones estén. Para nosotros, el tema de la sala cuna es fundamental, pero los números tienen que estar bien hechos”, afirmó.

    Enfatizó también que cualquier avance en esta materia deberá considerar la sostenibilidad fiscal y evitar generar expectativas que luego no puedan cumplirse.

    Cuando uno hace una proyección tiene que ver cómo ese beneficio se mantiene en el tiempo (...) lo que no podemos hacer es defraudar a las personas, tenemos que hablar con la verdad”, sostuvo.

    En esa línea, adelantó que el proyecto será impulsado una vez que el país recupere estabilidad económica.

    Va a salir cuando recuperemos cierto grado de estabilidad económica para mantenerlo en el tiempo”, indicó, agregando que se buscarán acuerdos políticos para su tramitación, incluyendo conversaciones con distintos sectores.

    Más sobre:InmigraciónMigrantes irregularesPresidente KastSala Cuna UniversalLas Caras de la MonedaNacional

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