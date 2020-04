¿Es viable un “aumento discreto” de casos?

Las estrategias sanitarias contra el coronavirus buscan aplanar la curva de contagios, para evitar que los sistemas de salud públicos y privados colapsen ante una eventual avalancha de enfermos simultáneos.

De hecho, los expertos creen que buena parte de la población mundial podría enfermarse con el paso de los meses, pero dicen que lo importante es que esto ocurra de manera paulatina. “Esperamos que siga un aumento discreto (de contagios) en las próximas semanas”, dijo el jueves el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Un rango positivo de nuevos infectados varía entre los 300 y 400 casos diarios.

Bajo esa premisa, ¿es posible incentivar el contagio de la población, pero de forma controlada, para generar inmunización y evitar un colapso a la vez? La infectóloga clínica de la Universidad de Chile, Claudia Cortés, explica que esto se llama “inmunidad colectiva” o “inmunidad de rebaño”, pero que no es algo que se pueda aplicar cuando apenas se conocen los efectos que tiene este nuevo virus.

“Cerca del 70% de la población se podría enfermar, pero a lo largo del tiempo, en dos o tres años. El problema es que si la gente se enferma ahora, el 20% terminaría hospitalizada y el 5% en cuidados intensivos”, comenta la profesional de la salud. Y eso podría ser fatal, asegura la experta.

Michel Serri, infectólogo de la Clínica Dávila, plantea que la “inmunidad de rebaño” es algo que se debe analizar después de esta emergencia, pues es una estrategia sanitaria que sirve para la generación de vacunas, no para enfrentar la crisis inmediata.

“A medida que la población se va infectando, va adquiriendo inmunidad, por eso (la inmunidad de rebaño) se utiliza en la generación de vacunas. El problema es que el coronavirus no es un resfrío común, es una enfermedad riesgosa y no podemos hacer que la población se infecte para que genere inmunidad. De hecho, ni siquiera sabemos si esa inmunidad permitirá que la población no se contagie nuevamente del virus”, explica Serri.