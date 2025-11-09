Este lunes continúa formalización de gendarmes que integraban red de tráfico de drogas en cárcel de Alto Hospicio

La tarde de este domingo se dio inicio a la audiencia de control de detención de los gendarmes y civiles detenidos por conformar una red criminal dedicada al tráfico de drogas al interior de la cárcel de Alto Hospicio .

La audiencia se realizó en el Juzgado de garantía de Alto Hospicio. Luego que se declarara legal la detención de todos los imputados, la fiscal regional de Tarapacá Trinidad Steinert comenzó la formalización de los imputados: 13 funcionarios activos de Gendarmería , un ex gendarme y tres civiles .

La instancia se desarrolla en el marco de la investigación que lleva adelante el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de Fiscalía de Tarapacá, junto a la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado Iquique de la PDI y Gendarmería de Chile.

Según trascendió, la formalización continuará este lunes 10 de noviembre, cuando se reanude la audiencia a las 10.00 horas.

Antecedentes del caso

Se trata de una organización criminal conformada por gendarmes y civiles, quienes se dedicaban a la venta de drogas en el interior de la cárcel de Alto Hospicio, tanto a internos como entre los mismos funcionarios de dicho recinto penitenciario.

En ese sentido, los funcionarios de Gendarmería trabajaban coordinados con familiares o conocidos para triangular los dineros obtenidos por estos ilícitos.

Así, se procedió a intervenir domicilios en las regiones de Tarapacá, Biobío y La Araucanía, incluidos dos centros penitenciarios.

Según distintas fuentes, los allanamientos dieron paso a la incautación de casi 1,5 kilos de drogas, entre ellas cannabis sativa, cocaína base y ketamina, además de siete armas de fuego, municiones, más de 6 mil euros y 13 millones de pesos en efectivo. También se decomisaron vehículos, teléfonos celulares, computadores y documentos de interés criminalístico.