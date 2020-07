“Estoy cansada de las mentiras”: Alcaldesa Cathy Barriga increpa duramente a intendente Guevara por cajas de gobierno que no habrían sido entregadas en Maipú

Un intensa discusión se vivió esta tarde en la comuna de Maipú entre la alcaldesa Cathy Barriga y el intendente Felipe Guevara.

La autoridad regional llegó hasta esa zona para monitorear la situación debido a las lluvias que se han registrado en el país. Fue entonces cuando Barriga acudió hasta donde estaba Guevara para increparlo por, asegura la alcaldesa, 20 mil cajas que el gobierno no entregó en Maipú en el reparto de alimentos en la Región Metropolitana. Esto, el intendente lo niega.

El diálogo fue así:

Barriga: Es el momento porque usted está en nuestra comuna hoy día

Guevara: No es el tema.

Barriga: ¿No es el tema? Vaya a visitar a nuestros vecinos..

Guevara: Sabe qué... (Hace el gesto de retirarse)

Barriga: No, intendente. Con las personas que no son de palabra... Estoy cansado de las mentiras (alzando la voz). Usted tiene que responder por las 20 mil cajas.

Guevara: Oiga no grite...

Barriga: Estoy gritando porque estoy con mascarilla y no me escuchan con esto. Y no me la voy a sacar porque yo me cuido.

Guevara: Yo también estoy con mascarilla y no grito

Barriga: Usted desconoció el acuerdo de nuestra comuna de 150 cajas y dejó plantada a 20 mil hogares y está acá como si nada. No se lo voy a permitir

Guevara: Que no me va a permitir, ¿no le entiendo?

Barriga: La falta de respeto la ha cometido usted como autoridad conmigo y con nuestros vecinos. Y ahora está aquí como si nada

Guevara: Eso no es así y usted sabe que no es así

Barriga: ¿Cuál es el criterio?, ¿cuál es la respuesta?

Guevara: El criterio es preocuparse...

Barriga: “Intendente basta de tanta mentira, de verdad. A los alcaldes se nos ha ninguneado siempre y somos nosotros los que estamos acá sacándonos la mugre”.

Luego, cuando los ánimos se calmaron, Guevara dijo que “ella no tiene la razón, está equivocada. Sebastián Piñera lanzó el programa, donde se iban a entregas 1,5 millones de cajas en la Rm (...). Eso exactamente se cumplió, se cumplió la promesa del Presidente”.