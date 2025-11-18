BLACK SALE $990
    Nacional

    Estudiantes de 7° y 8° básico: SLEP Licancabur confirma que cuatro alumnos consumieron ketamina en escuela de Calama

    Uno de los afectados debió recibir atención médica en un centro asistencial producto de una intoxicación. El organismo del cual depende el establecimiento aseguró que el equipo de convivencia escolar apoya a apoderados y estudiantes de la comunidad.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Este martes se conoció que cuatro estudiantes de la Escuela República de Bolivia D-13 de Calama, en la Región de Antofagasta, resultaron intoxicados por el consumo de ketamina al interior del recinto educacional.

    De acuerdo a la información preliminar, los afectados corresponden a dos estudiantes de séptimo básico y otros dos de octavo básico, lo que derivó en que los niños recibieran atención médica, luego de presentar signos de descompensación.

    Tres de ellos fueron retirados por sus apoderados, mientras el último de los involucrados fue trasladado hasta un recinto asistencial para verificar su condición médica.

    En medio del protocolo, también fue requerida la asistencia de Carabineros, quienes hallaron una bolsa con la sustancia ilícita en poder de uno de los jóvenes.

    Reportes de prensa indican que esto ocurrió durante esta mañana, sin embargo, desde el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Licancabur, afirmaron que el hecho se registró el pasado jueves 13 de noviembre, lo que posteriormente fue confirmado por la policía uniformada.

    La subdirectora (s) Apoyo Técnico Pedagógico del organismo, Marcela Contreras, señaló que “ante la información y la constatación de lo que estaba ocurriendo, la escuela de inmediato aplicó lo establecido en el reglamento interno de convivencia educativa respecto del protocolo que está establecido para estos casos".

    “En primera instancia se llamó a la ambulancia para determinar el grado de complejidad y de riesgo para ellos, y a los apoderados de manera simultánea”, agregó.

    Asimismo, se señaló que luego de conocerse la situación, se instruyó una investigación interna, donde participa el equipo de convivencia escolar del SLEP, los que se encuentran acompañando a los apoderados y estudiantes de la comunidad educativa. Medios locales, como El Referente, indican que los afectados fueron suspendidos mientras dure la indagatoria.

