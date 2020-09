Estudio noruego concluye que elemento contaminante en Concón supera varias veces la norma

Una de las medidas que tomó el Ministerio de Medio Ambiente luego de la crisis ambiental que golpeó a la Quinta Región entre agosto y septiembre de 2018 fue encargar un estudio al Instituto Noruego de Investigación del Aire (Nilu), que comenzó una campaña de mediciones de la contaminación en Quintero, Puchuncaví y Concón en noviembre de 2018.

Así es como los hallazgos y conclusiones del segundo informe, entidad sin fines de lucro, arrojó que un elemento contaminante en Concón supera varias veces la norma.

En el texto se desprende que la emanación de compuestos orgánicos volátiles (COV), de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), logra impactar, de manera irregular, hasta cuatro kilómetros de distancia. Específicamente se trata del benceno (BTEX), que "supera varias veces los 5 µg/m3, lo que en sectores residenciales se considera muy inusual. En las grandes ciudades, e incluso al medir cerca de caminos, las concentraciones del compuesto, carcinógeno en humanos, son ocasionalmente muy altas, incluso en comparación con las grandes ciudades”.

Una fase preliminar, entregada en julio del año pasado, adelantaba que en la capital gastronómica de la Región de Valparaíso se concentra metilcloroformo, nitrobenceno, isobutano y tolueno, con mayor intensidad que en Quintero y Puchuncaví. “Existe una concentración máxima de COV , de hasta 2.000 ug/m3 en una vivienda, durante una sola medición”, precisó.

Esta vez, en detalle, el documento establece que en Concón las emisiones de hidrocarburos fueron monitoreadas durante las mismas fechas de las campañas de muestreo que aquellas de Quintero‐Puchuncaví. “Las concentraciones fueron en promedio seis veces más altas para los compuestos BTEX y entre dos y cuatro veces más altas para los hidrocarburos ligeros que en el sector de Ventanas en Quintero‐Puchuncaví”, desarrolla la página 34 del informe.

Consultado el jefe de la División de Calidad del Aire del Ministerio de Medio Ambiente, Marcelo Fernández, señaló que estos resultados, “muestran niveles altos de BTEX, pero hay que hacer la salvedad que el muestreo fue por períodos cortitos de media hora , no podemos decir que se supera la norma anual de la Unión Europea. Estamos trabajando y nuestra meta es que en los próximos dos años tengamos una disminución de un 40% de emanaciones, hoy hemos bajado un 20%”.

El trabajo revisado por La Tercera tuvo publicación esta semana, pero la fecha de recepción para el ministerio fue en el mes de junio. Sobre los motivos en la demora de entrega de información, el jefe técnico explica que “hicimos una revisión acuciosa para compararlo también con estudios paralelos, porque como ministerio, desde el Plan de Descontaminación, iniciamos una norma de calidad para COV y contratamos un nuevo estudio, buscando específicamente BTEX”. El nuevo muestreo apunta ahora al Instituto Sueco del Medio Ambiente (IVL) , que deberá contrastar al noruego, que cuenta con más de 50 años de experiencia.

Zona de sacrificio

A escasos metros de la refinería ENAP, está ubicado un servicio de combustible, donde Gerardo Guzmán, ex director de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama), consulta a un empleado con qué periodicidad se hace un examen preventivo de salud. "Esto lo hago cada vez que cargo combustible y hasta el momento no he sabido de algún servicentro donde a sus trabajadores les aseguren chequeo, teniendo en cuenta que están expuestos a sustancias altamente tóxicas. El experto en medio ambiente vive a dos kilómetros , en línea recta, de la petrolera y marca que “estamos hablando de un problema muy serio y no creo que quieran poner atención, que el mismo Gobierno reconozca que a lo menos 4 mil personas tengan muerte prematura sólo por la exposición a la contaminación, en su propio informe, no es un dato despreciable. Yo lo multiplicaría por tres. Estamos sumando una nueva área de sacrificio en la Región”.

Óscar Sumonte, alcalde de la comuna, que reabrió el comercio gastronómico, ubicado en el mismo sector, informó que “voy a solicitar una reunión de carácter urgente con la ministra de medio ambiente, para que nos explique personalmente este resultado que ya conocen hace un tiempo y que nosotros nos estamos enterando por la prensa. Nosotros lo solicitamos y no nos llegó, también pedimos reuniones cuando estuvo resultado preliminar , hace un año, pero nadie llegó”.

En tanto, ENAP comunicó que se encuentra realizando inversiones por sobre los US$ 20 millones que “permitirán en el corto plazo disminuir las emisiones de los COVs en un 50% y en particular el benceno en torno al 40%”.

En cuanto al estudio NILU, la firma destacó “se informó una concentración promedio de benceno de 2,53 mg/m3N en sector residencial de Concón en el periodo de peor condición meteorológica y de baja ventilación. Al comparar los resultados del muestreo obtenidos con la norma referencial europea de 5mg/m3N (que es anual), podemos observar que cumplimos con dicha norma”.