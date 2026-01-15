Evacuan a residentes del sector La Isla: alerta roja en Los Ángeles por incendio forestal que amenaza a viviendas

Esta tarde, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró una nueva alerta roja por los incendios forestales registrados en el país, esta vez en la comuna de Los Ángeles, en la Región del Biobío.

De acuerdo con información de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el incendio denominado “Munilque” se produce en la cercanía de sectores poblados y, de manera preliminar, ha afectado a 2,5 hectáreas de vegetación .

Por este motivo, desde Senapred solicitaron, a través de mensajería SAE, la evacuación del sector La Isla, en donde al menos 20 viviendas eran amenazadas por las llamas.

¡ATENCIÓN! #SENAPRED por incendio forestal, solicita evacuar sector La Isla, comuna de Los Ángeles, Región del Biobío. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPREDactivó mensajería #SAE.



RECUERDA actuar con calma y acatar las…

En el combate de las llamas trabajan cinco brigadas y dos técnicos de Conaf, apoyados por cuatro aeronaves de la corporación forestal.

Según recordaron desde el organismo estatal, con la declaración de alerta roja “se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) de esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”.