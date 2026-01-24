SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Eventual presión: reportan que EE.UU. pediría a Chile declarar como terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní

    Desde la Cancillería explicaron sobre este asunto que "Chile suscribe al listado de organizaciones terroristas de Naciones Unidas. No tenemos un catálogo propio".

    Joaquín Barrientos 
    Joaquín Barrientos
    Eventual presión: reportan que EE.UU. pediría a Chile declarar como terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní

    Un artículo de la agencia de noticias británica Reuters señaló este sábado que desde Estados Unidos se estaría evaluando exigir a una serie de países en Latinoamérica, incluyendo a Chile, declarar como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC), esto según autoridades de aquella nación consultadas por el medio mencionado.

    El reportaje se centra principalmente en la situación en Bolivia. Según las fuentes consultadas por Reuters, principalmente autoridades estadounidenses que comentaron bajo anonimato, la nación altiplánica se habría transformado en “una base importante para las operaciones diplomáticas y de inteligencia de Irán en todo el continente”.

    En ese sentido, los consultados en el reportaje le habrían señalado a aquel medio que la presión a Bolivia sería parte de una “campaña más extensa de Estados Unidos en la región”. Además, se esperaría que se realizaran una serie de esfuerzos para expulsar a los presuntos espías de aquella nación.

    También señalan que Estados Unidos habría abogado para que sus aliados en el subcontinente, Ecuador y Argentina, adoptaran este curso de acción.

    En septiembre del año pasado, Ecuador habría declarado como organizaciones terroristas al IRGC, a Hezbolá y a Hamás. Mientras tanto, la semana pasada Argentina habría hecho lo propio con las Fuerzas Quds, una de las divisiones de la IRGC especializada en operaciones de inteligencia militar.

    Tras ello, el reportaje menciona que las autoridades del país norteamericano consultadas también habrían evaluado exigir esta medida a Panamá, Chile y Perú. Estas fuentes afirmaron al citado medio que “hay agentes de Hezbolá presentes en todos esos países”.

    Además, resaltaron que los tres países “tienen presidentes o presidentes electos alineados con Estados Unidos”.

    “Chile suscribe al listado de organizaciones terroristas de Naciones Unidas”

    Tras la publicación de la nota de Reuters, este medio consultó a Cancillería respecto a si habrían existido conversaciones con Estados Unidos sobre este asunto o si solo se trataría de una evaluación unilateral desde la nación norteamericana.

    Al respecto, respondieron que “no se puede confirmar o descartar que haya existido una consulta sobre este tema, porque no es la práctica diplomática hacer comentarios sobre posibles diálogos con terceros Estados".

    Sin embargo, enfatizaron en la postura de nuestro país respecto a la declaración de organizaciones internacionales como terroristas.

    “Sobre la posibilidad de que se califique alguna organización como terrorista de manera unilateral: Chile suscribe al listado de organizaciones terroristas de Naciones Unidas. No tenemos un catálogo propio”, explicaron a La Tercera.

