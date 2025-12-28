SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Evitar el sol entre las 11.00 y 17.00 horas: autoridades entregan recomendaciones ante ola de calor

    La ministra (s) de Desarrollo Social, junto a autoridades de Salud y Deporte, llamó a extremar el autocuidado, especialmente en niños, personas mayores y grupos de riesgo, frente a las altas temperaturas previstas para los próximos días.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Autoridades entregan recomendaciones ante ola de calor con temperaturas de hasta 35 grados

    Autoridades de Gobierno entregaron este sábado una serie de recomendaciones preventivas ante la ola de calor pronosticada para los próximos días, en los que se esperan temperaturas que podrían alcanzar entre 34 y 35 grados, con especial énfasis en el cuidado de niños, niñas y adolescentes, personas mayores y otros grupos de mayor riesgo.

    Las medidas fueron dadas a conocer en un punto de prensa encabezado por la ministra (s) de Desarrollo Social y Familia, Paula Poblete, junto a la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli; la subsecretaria del Deporte, Emilia Ríos; el director de CicloRecreoVía, Gonzalo Sterling; y la secretaria ejecutiva de Elige Vivir Sano, Valeska Naranjo.

    Durante el encuentro, la ministra (s) Poblete advirtió que las altas temperaturas constituyen un riesgo sanitario evitable, subrayando que la prevención depende, en gran medida, del autocuidado.

    En ese contexto, recalcó que la hidratación es la principal medida para enfrentar el calor extremo y evitar complicaciones de salud durante el verano.

    Recomendaciones ante la ola de calor

    Las autoridades insistieron en la importancia de hidratarse de manera constante, incluso sin sensación de sed, recomendando consumir al menos dos litros de agua al día, especialmente durante jornadas de altas temperaturas.

    Se advirtió que jugos, bebidas y líquidos con cafeína no reemplazan al agua y, en algunos casos, pueden favorecer la deshidratación.

    Asimismo, se llamó a utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, además de gorro, lentes de sol y protector solar con un factor mínimo de 30, el cual debe reaplicarse cada dos horas o tras el contacto con el agua.

    Las autoridades recomendaron evitar la exposición directa al sol entre las 11.00 y las 17.00 horas, periodo en el que se concentran las temperaturas más altas.

    Autoridades entregan recomendaciones ante ola de calor con temperaturas de hasta 35 grados

    En el caso de la actividad física, se aconsejó preferir horarios de mañana temprano o al final de la tarde, buscar espacios con sombra y reforzar la hidratación, ya que el esfuerzo físico incrementa el riesgo de deshidratación y golpes de calor.

    Respecto de los grupos más vulnerables, se alertó que las personas mayores suelen perder la sensación de sed, lo que aumenta el riesgo de deshidratación, especialmente si padecen enfermedades crónicas o consumen múltiples medicamentos.

    En el caso de niños y niñas, se llamó a los cuidadores a ofrecer agua de forma frecuente, supervisar el uso de protector solar y extremar las medidas de seguridad durante actividades recreativas y de baño.

    Las autoridades también abordaron la identificación de un golpe de calor, señalando que se trata de una emergencia médica. Entre los síntomas se encuentran la taquicardia en reposo, temperatura corporal elevada, piel roja y caliente, confusión o desmayo.

    MAURICIO MENDEZ/ AGENCIAUNO

    Ante estos signos, se indicó trasladar a la persona a un lugar fresco, aplicar paños fríos en zonas como cuello, abdomen y codos, no administrar agua y llamar de inmediato al SAMU (131) o a Salud Responde (600 360 7777).

    Desde el Ministerio del Deporte, la subsecretaria Emilia Ríos reiteró el llamado a mantenerse activo durante el verano, promoviendo el uso de espacios públicos como parques, cerros y las CicloRecreoVías, que cumplirán 20 años durante enero, pero siempre incorporando medidas de resguardo frente al calor extremo.

    Finalmente, las autoridades coincidieron en que enfrentar las altas temperaturas requiere una responsabilidad compartida, combinando hidratación, protección solar y actividad física segura, con el objetivo de prevenir riesgos para la salud durante el periodo estival.

