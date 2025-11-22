BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Ex Aeródromo de Tobalaba celebra 71 años con shows aéreos: destacan acuerdo con Senapred operar en emergencias

    La actividad fue organizada por el Club Aéreo de Chile-Santiago (CAS), uno de los propietarios del recinto, y la Municipalidad de La Reina.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    CLAUDIO AGUILERA

    Una multitudinaria jornada de puertas abiertas se vivió este sábado en el Aeródromo Eulogio Sánchez (exTobalaba), para celebrar los 71 años de historia de la conocida terminal, en donde destacaron el acuerdo que busca transformar la instalación.

    La actividad fue organizada por el Club Aéreo de Chile-Santiago (CAS), uno de los propietarios del recinto, y la Municipalidad de La Reina.

    Los más de 2.000 asistentes disfrutaron de acrobacias aéreas, como también, exhibiciones de aeronaves clásicas y modernas, mostrando la evolución tecnológica que ha tenido el transporte aéreo.

    CLAUDIO AGUILERA

    En este contexto, el CAS destacó la reciente firma de un protocolo de acuerdo con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el cual busca transformar al aeródromo en un recinto clave en caso de catástrofes y emergencias mayores, poniendo a disposición sus 52 hectáreas para despegue y aterrizaje de aeronaves de emergencia; instalación de hospitales de campaña y zonas de atención de pacientes; y bodegaje de insumos críticos.

    “Este acuerdo es una acción conjunta de privados con el Estado que permitirá ampliar la capacidad de reacción que hay en Chile ante situaciones de emergencia real”, señaló el presidente del CAS, Hans Gesche, subrayando el compromiso del aeródromo con la seguridad y bienestar de la comunidad.

    Por su parte, el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, declaró que “esta jornada no solo permite que nuestros vecinos conozcan de cerca el trabajo que realiza el aeródromo, sino que también refuerza el vínculo entre la comunidad y una institución que ha sido parte fundamental del desarrollo local. Esta celebración refleja el compromiso permanente del municipio con iniciativas que fortalecen la identidad y la vida comunitaria de La Reina”.

    CLAUDIO AGUILERA
    Más sobre:CASSenapredServiciosLa Reina

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Y usted, ¿de qué color cree que era el caballo blanco de Napoleón?

    Apuntan contra la Seremi de Transportes: Cenco Malls acusa “decisión arbitraria” tras invalidación de informe de impacto vial de proyecto en Vitacura

    Parlamentarios de Chile Vamos presionan al Gobierno para incluir glosa que permita indemnizar a familias del mega incendio de Valparaíso

    Boric alerta por ola de calor y llama a extremar medidas para evitar incendios

    Plaza Egaña SpA niega vínculos con pagos irregulares y detalla gestiones legales en medio de indagatoria del Ministerio Público

    Incendio en campamento de Maipú: dos casas y tres familias afectadas

    Lo más leído

    1.
    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    2.
    Sondeo Descifra: 75% sostiene que nada le hará cambiar su voto en segunda vuelta

    Sondeo Descifra: 75% sostiene que nada le hará cambiar su voto en segunda vuelta

    3.
    Cuatro gobernadores que llegan como refuerzo al comando de Jara son imputados en caso ProCultura

    Cuatro gobernadores que llegan como refuerzo al comando de Jara son imputados en caso ProCultura

    4.
    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    5.
    Marcel suma apoyo externo al equipo económico de Jara y candidata critica palabras de embajador de EE.UU. en Chile

    Marcel suma apoyo externo al equipo económico de Jara y candidata critica palabras de embajador de EE.UU. en Chile

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Palestino en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Palestino en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver el partido Rojo Histórico con Iván Zamorano y más figuras de Chile

    Dónde y a qué hora ver el partido Rojo Histórico con Iván Zamorano y más figuras de Chile

    Dónde y a qué hora ver a Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena por la Liga de Primera

    Dónde y a qué hora ver a Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena por la Liga de Primera

    Ex Aeródromo de Tobalaba celebra 71 años con shows aéreos: destacan acuerdo con Senapred operar en emergencias
    Chile

    Ex Aeródromo de Tobalaba celebra 71 años con shows aéreos: destacan acuerdo con Senapred operar en emergencias

    Parlamentarios de Chile Vamos presionan al Gobierno para incluir glosa que permita indemnizar a familias del mega incendio de Valparaíso

    Boric alerta por ola de calor y llama a extremar medidas para evitar incendios

    Y usted, ¿de qué color cree que era el caballo blanco de Napoleón?
    Negocios

    Y usted, ¿de qué color cree que era el caballo blanco de Napoleón?

    Apuntan contra la Seremi de Transportes: Cenco Malls acusa “decisión arbitraria” tras invalidación de informe de impacto vial de proyecto en Vitacura

    Plaza Egaña SpA niega vínculos con pagos irregulares y detalla gestiones legales en medio de indagatoria del Ministerio Público

    Reino Unido anuncia que los migrantes deben “ganarse” el derecho de vivir allí: esto es lo que tienen que hacer
    Tendencias

    Reino Unido anuncia que los migrantes deben “ganarse” el derecho de vivir allí: esto es lo que tienen que hacer

    “La zona central arderá”: revisa las regiones más afectadas por el calor extremo este fin de semana

    Quién era Spencer Lofranco, el actor que trabajó con John Travolta y falleció a sus 33 años

    Una guerra contra un top 10: los Cóndores caen ante Italia en un histórico test match de preparación para el Mundial
    El Deportivo

    Una guerra contra un top 10: los Cóndores caen ante Italia en un histórico test match de preparación para el Mundial

    Repasa la gran actuación de los Cóndores en el histórico test match frente a Italia

    En vivo: Lanús y el Atlético Mineiro de Iván Román se enfrentan en la final de la Copa Sudamericana

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Vuelven los Locos rayados: Cinema se reúne después de 37 Años con formación original
    Cultura y entretención

    Vuelven los Locos rayados: Cinema se reúne después de 37 Años con formación original

    Pablo Chill-E celebra confirmación en Viña 2026: “Voy a dar cara para representar el trap y a los olvidados”

    Lina Meruane: “Con el genocidio en Gaza ha habido muchísimo silencio de escritores, artistas y periodistas de izquierda”

    Xi Jinping y Vladimir Putin envían saludan a Maduro por su cumpleaños y reafirman apoyo político a Venezuela
    Mundo

    Xi Jinping y Vladimir Putin envían saludan a Maduro por su cumpleaños y reafirman apoyo político a Venezuela

    En medio del G20: aliados de Ucrania dicen que plan de EE.UU. para fin de la guerra “requerirá trabajo adicional”

    Defensa de Bolsonaro cuestiona prisión preventiva y anuncia apelación ante la Corte Suprema brasileña

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?
    Paula

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”