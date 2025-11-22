Ex Aeródromo de Tobalaba celebra 71 años con shows aéreos: destacan acuerdo con Senapred operar en emergencias

Una multitudinaria jornada de puertas abiertas se vivió este sábado en el Aeródromo Eulogio Sánchez (exTobalaba), para celebrar los 71 años de historia de la conocida terminal, en donde destacaron el acuerdo que busca transformar la instalación.

La actividad fue organizada por el Club Aéreo de Chile-Santiago (CAS), uno de los propietarios del recinto, y la Municipalidad de La Reina.

Los más de 2.000 asistentes disfrutaron de acrobacias aéreas, como también, exhibiciones de aeronaves clásicas y modernas, mostrando la evolución tecnológica que ha tenido el transporte aéreo.

CLAUDIO AGUILERA

En este contexto, el CAS destacó la reciente firma de un protocolo de acuerdo con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) , el cual busca transformar al aeródromo en un recinto clave en caso de catástrofes y emergencias mayores, poniendo a disposición sus 52 hectáreas para despegue y aterrizaje de aeronaves de emergencia; instalación de hospitales de campaña y zonas de atención de pacientes; y bodegaje de insumos críticos.

“Este acuerdo es una acción conjunta de privados con el Estado que permitirá ampliar la capacidad de reacción que hay en Chile ante situaciones de emergencia real”, señaló el presidente del CAS, Hans Gesche, subrayando el compromiso del aeródromo con la seguridad y bienestar de la comunidad.

Por su parte, el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, declaró que “esta jornada no solo permite que nuestros vecinos conozcan de cerca el trabajo que realiza el aeródromo, sino que también refuerza el vínculo entre la comunidad y una institución que ha sido parte fundamental del desarrollo local. Esta celebración refleja el compromiso permanente del municipio con iniciativas que fortalecen la identidad y la vida comunitaria de La Reina”.