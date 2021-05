Exministro Mañalich: “Soy partidario de no renovar el estado de excepción constitucional, creo que estamos corriendo riesgos demasiado grandes para la libertad de las personas”

Esta mañana el exministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió en Duna en Punto de Radio Duna acerca de la situación actual de la pandemia en Chile, además del pase de movilidad anunciado por el Presidente Sebastián Piñera el día de ayer y también sobre las restricciones existentes.

Acerca del pase de movilidad, el exministro se mostró de acuerdo con su implementación, señalando que desde hace un tiempo el ya había señalado que era necesario elaborar un documento que permitiera otorgar mayor libertad a las personas.

“Las personas que han pasado por la enfermedad y se han recuperado tienen una inmunidad suficiente para no enfermar a otros y lo mismo los que han completado su proceso de vacunación (...) Son dos grupos que no tiene sentido ni jurídico ni sanitario mantenerles restricciones, por cuanto ellos no representan un riesgo para la salud pública ni para las otras personas”, sostuvo.

El permiso anunciado por Piñera, destinado para aquellos que han completado su programa de vacunación y que se encuentran en comunas en fase 1 y 2, indicó, está pensado para que tengan menos restricción de movilidad, “siempre que no sea toque de queda, ni tampoco las reuniones con aforos máximo permitidos. Tampoco ellos pueden participar ni liberarse de esta restricción”, recordó.

En cuanto a las críticas desde el Colegio Médico, quienes señalaron que no estaban de acuerdo con el permiso por el aumento en el número de casos activos, Mañalich indicó que comparte que “estamos en un periodo todavía en que hay que ser extremadamente prudente”.

“Yo he anticipado de que nosotros perfectamente estamos empezando la tercera ola propia del invierno en número de contagio, no así en número de personas que ingresan a unidades de cuidado crítico porque como se informó por parte del Ministerio de Salud, la probabilidad de ingresar grave a una UCI cae dramáticamente si una persona está vacunada”, sostuvo.

Sin embargo, agregó, no es contradictorio habilitar este permito de movilidad ya que esta restricción para las personas ya vacunadas “ya no se justifica, es inadecuado, y en mi opinión, es ilegítima en cuanto a ellos representan un mínimo riesgo de contagiar a otros”. Aquellos que ya han completado su vacunación, recordó, en su mayoría son personas mayores que se beneficiarían mucho de poder salir.

Además agregó, ya está demostrado “no solo en Chile”, que para los sectores más vulnerables, “el restarse de estar al aire libre representa un riesgo más que un beneficio”, puesto que no cuentan con las condiciones para estar encerrado en una casa en donde hay un brasero o calefacción que contamina..

En esta misma línea, sostuvo, no se debería renovar el estado de excepción en junio próximo.

“Yo soy partidario de no renovar el estado de excepción constitucional, creo que ya estamos corriendo riesgos demasiado grandes para la libertad de las personas”, indicó.

El toque de queda por otra parte, agregó, es una medida “que sí se debe mantener”, ya que el objetivo de esto es prevenir que las personas se hacinen en una fiesta o reunión social en la que pueden estar por muchas horas sin mascarilla y con mucho riesgo de expandir más el virus.

Con respecto al aumento de 61% en casos activos de Covid-19 que han tenido las primeras 10 comunas desconfinadas en la Región Metropolitana y si ya es efectivo hablar de una nueva ola en el país, el ex ministro Mañalich indicó que a su parecer, sí.

“Yo, que soy a lo mejor imprudente, ya hablaría de una tercera ola. Nosotros tuvimos una anomalía por así decirlo en el verano, porque este virus es estacional, golpea más severamente durante el invierno que en el verano”, destacó. Esta anomalía, que no solo ocurrió en Chile sino que también en el resto de Latinoamérica, fue por Brasil y su variante P1, indica, la que llegó en nuestro verano.

“Todavía es una suerte de precipicio en el cual tenemos que mantener mucha prudencia y mucha vigilancia”, sostiene, y aquellas comunas que presentan un aumento de casos, indicó, “quizás tiene que volver a Fase 1″.