Excanciller Muñoz rechaza que se tipifique como delito el ingreso irregular al país y coincide con que “se copó capacidad para recibir migrantes”

El exministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, abordó la crisis migratoria que existente entre Chile y Perú. En esa línea destacó que el país copó su capacidad para recibir extranjeros, en concordancia con lo señalado por el canciller Alberto Van Klaveren.

Cabe destacar que, desde hace una semana que la situación migratoria se agudizó en la frontera, luego de un reportaje de TV América -canal de Perú- en que se denunció que Carabineros y militares ayudaban a los migrantes a burlar los pasos regulares camino a Tacna, por lo que se reforzó el límite fronterizo, imposibilitando el ingreso a extranjeros que hacían abandono desde Chile, entre los que se incluyen diversas nacionalidades, como venezolanos, colombianos y haitianos.

En ese sentido, el excanciller Muñoz, en conversación con Tolerancia Cero de CNN Chile, aseguró que está en contra de considerar un delito el ingreso clandestino al territorio nacional, tal como señala una moción parlamentaria y descartó que lo denunciado por la TV local de Perú sea una política de Estado.

“Yo no estoy a favor de que sea delito y así está establecido incluso en la Ley de Migraciones. Otra cosa es la prohibición de ingreso irregular, eso está establecido en la ley”, precisó.

En torno a la creación de centros de detención temporal para migrantes, Muñoz ejemplificó que es una situación que ocurre en Europa y sugirió que “lo que corresponde es trabajar con las agencias especializadas de migrantes, como ACNUR, con la Organización Internacional de Migraciones, para que no tengamos una situación como la que tenemos hoy día en la Línea de la Concordia, donde la gente coloca carpas sin agua, sin alimentos, sin útiles de aseo y que el alcalde de Arica debe asumir”.

Respecto a la denuncia por los agentes chilenos que custodian la frontera, el exministro indicó que “nada de eso ocurrió, porque estos migrantes de manera voluntaria están buscando retornar a sus países de origen (...) estas personas lo hicieron por distintas razones, familiares o porque pensaron que Chile ya no ofrece las condiciones y, por cierto, ni las Fuerzas Armadas ni Carabineros participaron en la conducción de estas personas”.

“Entiendo que hay una investigación en curso para determinar si eso es efectivo o no, pero lo que está claro es que no hay una política por parte del gobierno para reconducir a estas personas. Ahora, muchos de ellos llegaron a Chile entrando por la frontera con Perú y que yo sepa no hubo ninguna alerta de parte de las autoridades peruanas”, afirmó, aunque no profundizo si había antecedentes de que policías del país vecino ayudaran al ingreso de extranjeros irregulares a Chile.

“Es impensable que no supieran que estaban entrando personas de manera irregular a nuestro territorio y no hubo ningún aviso”, destacó la ex autoridad, quien lideró el Ministerio de Relaciones Exteriores (RR.EE) durante el segundo gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet.

Responsabilidad de Piñera en crisis migratoria

El excanciller insinuó que hubo responsabilidad del ex Presidente Sebastián Piñera en la situación actual, luego de viajar a Cúcuta (Colombia), donde ofreció la Visa de Responsabilidad Democrática a los venezolanos que desearan venir al país.

“Yo creo que tiene una responsabilidad evidente, porque el Presidente Piñera básicamente dijo ‘los vamos a recibir con los brazos abiertos’ y bueno, se creó un precedente y la gente empezó a llegar, pero yo creo que el problema va mucho más allá”, dijo Muñoz, añadiendo que parte de los motivos de la llegada de migrantes, fue el atractivo que representaba el país para ellos.

Consultado si compartía la visión del actual ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, que sostiene que Chile copó su capacidad para recibir migrantes, Muñoz aseguró que coincide con el actual canciller.

“Estoy de acuerdo con él. Es una opinión que merece respeto y coincido con él. Chile tiene una población limitada y en Europa cuando se acordó el sistema de cuotas, se basaba en dos factores: el PIB y la población. Es decir, se puede recibir una cierta cantidad en función de la población del país y evidentemente que Chile, con una población de 19 millones, para tener 1,5 millones de inmigrantes, es una carga que llega al punto de agotarse (...) eso significa una sobrecarga de los servicios y en la posibilidad de obtener empleo”, añadió.

Venezuela

Consultado sobre las situaciones que deberían darse en Venezuela para que sus ciudadanos regresen al país, Muñoz afirmó que la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela, que se realizó esta semana, apunta en la dirección correcta.

“Es justamente para enfrentar este dilema (...) esa reunión apunta a que existan elecciones libres, transparentes y garantizadas, que van a suceder el próximo año y por otra parte, que se levanten las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea”, sostuvo.

Añadió además que “aquí hay un balance que podría significar que una cierta normalización de este país -que no va suceder de la noche a la mañana, pero es un camino- pudiera significar que la gente que se vio obligada a salir del país, pueda volver”.

En ese sentido, remarcó que las negociaciones con el país caribeño deben llevarse con la autoridad “que tiene el control del país. Entiendo que las negociaciones que se están llevando a cabo son con el régimen de Maduro” y no con personalidades como Juan Guaidó.

“Los cancilleres tienen que ser cautos, tiene que ser prudente. Si aquí los objetivos que Chile tiene son más importantes que solo hacer una declaración”, sentenció Muñoz en relación a si volvería a tildar a Venezuela de dictadura, en medio de la crisis migratoria actual.