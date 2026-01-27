SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Exministro Muñoz revela ante Fiscalía preocupación en la Suprema por “exceso de protagonismo” de Vivanco y amenazas entre jueces

    En su declaración el exmagistrado además relata el rol que tuvo la exdirectora de Ciper Mónica González ante la crisis que desató el Caso Audio en el Poder Judicial. La periodista lo llamó por teléfono y el exmagistrado la derivó con la ministra Gloria Ana Chevesich para que expusiera sus antecedentes.

    Por 
    María Catalina Batarce
     
    Juan Manuel Ojeda
    Richard Ulloa.

    Fue el 7 de enero cuando el exministro Sergio Muñoz declaró ante el fiscal Andreas Kusch en el marco de la trama bielorrusa que tiene como principal imputada a su excolega, la abogada Ángela Vivanco.

    En un testimonio de 10 páginas, Muñoz relata con detalles cómo era el funcionamiento de la Corte Suprema y sobre todo de la Tercera Sala, la instancia que él presidió y que durante varios años tuvo como segunda antigüedad a la exsuprema Vivanco.

    “El trabajo también es controlado por el presidente y por cada ministro redactor. En esta materia el relator señor Mella me puso en conocimiento que había tenido un fuerte intercambio de palabras con la ministra señora Vivanco en una oportunidad, dado que ella le preguntaba por un acuerdo especifico y le solicitaba que le sacara el fallo a la brevedad, indicándome que había tenido algunos conceptos descomedidos en la respuesta que le había entregado a la señora ministra a lo cual ella se habría enojado. A lo anterior le expuse que no perseverara en esa conducta”, declaró Muñoz.

    Dedvi Missene

    El destituido juez agregó: “Sin embargo, solicité a la sala, sin aludir a este hecho, la dictación de instrucciones en relación a lo que cada ministro podía hacer en relación a los acuerdos, dado que en relación a la cuenta y la incorporación de las causas en tabla era una materia que correspondía a la secretaría y al presidente de la corte y no a la sala. Es así como se dictó el primer instructivo en relación a esta materia”.

    Luego Muñoz narró otro acontecimiento: “Posteriormente a mediados de febrero de 2024, pasé a saludar a la sala, pues había tenido un problema de salud y no me encontraba en funciones. En dicha ocasión la ministra Ravanales y el ministro Carroza me señalaron que habían existido diferentes inconvenientes en algunos procedimientos por lo cual me requerían para tomar algunas determinaciones, ya que se afectaba el trabajo de los relatores. Los relatores en esta oportunidad no hablaron directamente conmigo, sin perjuicio de lo anterior llevé el asunto al conocimiento de la sala, y se extremaron las instrucciones elaborándose un nuevo reglamento en relación con las materias que he aludido”.

    La advertencia de Matus

    En el testimonio de Muñoz, el exministro destapa un encontrón que tuvo con el ministro Jean Pierre Matus, un episodio que da cuenta del ambiente que se vivía en el pleno de la Suprema y de amenazas veladas entre sus integrantes.

    “Hay un hecho particular que me llamó la atención y que está registrado en los audios del tribunal pleno de la Corte Suprema. En una ocasión en que manifesté mi voluntad de que se abriera expediente por lo vinculado a los mensajes del abogado Hermosilla, en los cuales ya era público lo referido al señor Matus, este señor ministro me respondió, puede que no sean los términos exactos, pero sí corresponden en términos generales a lo que dijo: ‘Ten cuidado, porque al próximo que se le abrirá expediente en la Comisión de Ética serás tú, porque los abogados de Fundamenta hace rato que te andan buscando’. Sin hacer referencia a ningún abogado en particular. En los primeros días de septiembre de 2024, por un reportaje del diario La Tercera, advertí que los abogados de Fundamenta en la arista administrativa ambiental eran los señores Mario Vargas y Eduardo Lagos, reportaje que era una copia de otro previo en los meses de junio o julio del mismo periodo”, se lee en el testimonio.

    La declaración cuenta más episodios vinculados a los problemas que generaba Vivanco en el máximo tribunal: “Como advertencia de alguna irregularidad sí debo señalar que manifestaron su preocupación general en alguna oportunidad en relación a la señora Vivanco, por su exceso de protagonismo, las ministras señora Chevesich y Andrea Muñoz, pero fue de forma genérica. Más concretamente fue el comentario de la ministra señora Ravanales y el señor Carroza quienes me dijeron que el ministro Señor Matus había dicho que se iba de la sala porque Ángela iba a terminar metiéndonos en un problema”.

    Muñoz narró a la Fiscalía que “nunca supe concretamente de ninguna maniobra ilícita o que se proporcionara algún servicio o dádiva económica a ningún ministro de la Corte Suprema en el tiempo que permanecí en ella”.

    Sin embargo Muñoz quiso dejar precisado lo siguiente: “Todo lo que he dicho son simplemente comentarios y no tengo ningún antecedente concreto sobre el particular y no pretende ser un cargo de imputación en contra de alguna persona”.

    El desconocido rol de Mónica González

    La declaración del exministro Muñoz, además, destapó las gestiones que hizo la periodista y exdirectora de Ciper, Mónica González, en la crisis del Poder Judicial tras el Caso Audio.

    “Al conocerse públicamente los WhatsApp del abogado señor Hermosilla que vinculaban sus conversaciones con los ministros Carroza, Letelier y Vivanco, fui partidario de iniciar investigación por la Comisión de Ética, que me pareció era la instancia adecuada, parecer que expresé en la misma sala ante dos de los indicados ministros, y mantuve en el tribunal pleno como único voto al conocerse este tema. Manifesté al presidente Blanco mi total respaldo si él llamaba a constituir la Comisión de Ética para investigar estas conductas”, dijo ante el Ministerio Público.

    Luego añadió: “No recuerdo con precisión la fecha, pero días antes o después de este acontecimiento me llamó la periodista Mónica González quien me dijo que estaban pasando cosas muy graves en la Corte Suprema, que ella quería tener una conversación sobre el particular, a lo cual respondí que yo no era la persona adecuada para canalizar esa información, pero que yo podía hablar para que fuera recibida por el presidente, que creía que era el conducto regular al cual debía dirigirse, pidiéndole autorización para hablar con él, gestión a la que ella accedió que yo realizara. Es así como expresé la preocupación de la señora periodista al presidente Ricardo Blanco y él me dijo que lo tendría presente. Al constituirse la Comisión de Ética también expresé esta voluntad a la ministra señora Ravanales. Sin embargo, la ministra dejó de pertenecer a esta comisión e ingresó la ministra señora Gloria Ana Chevesich. Al ser designada la señora Chevesich se puso en contacto conmigo para que le entregara los antecedentes que yo tenía en relación a los hechos, y quedamos convenidos para que al término de las audiencias pudiéramos conversar. En el curso de la mañana pedí autorización a la señora Mónica González para proporcionarle su contacto a la ministra Chevesich y por ello al término de las audiencias fui a conversar con ella y le aclaré que yo no tenía mayores conocimientos de los hechos, pues no había aceptado que me los detallara la señora Mónica González, pero que ella estaba dispuesta a entregarlos y así me lo había reiterado. Las conversaciones, audiencias, o diligencias practicadas en este capitulo las ignoro completamente”.

    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Tras ese encuentro, el exministro Muñoz agregó que “posteriormente en conversación con Mónica González me expuso que había entregado los antecedentes en diferentes reuniones con la Comisión de Ética”.

