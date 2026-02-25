Explosión en Renca: confirman un nuevo fallecido y el número de víctimas fatales llega a 12

La subsecretaría de Redes Asistenciales confirmó este miércoles el fallecimiento de una nueva víctima de la explosión y posterior incendio ocurrido en el cruce de la Ruta 5 Norte con la autopista que corre hacia General Velásquez. Con esto, los fallecidos aumentan a 12.

La nueva víctima se encontraba recibiendo atención en el Hospital del Trabajador de la ACHS, hasta donde fue trasladada el mismo día producto de la gravedad de sus heridas.

“En este momento de profundo dolor, hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, reafirmando nuestro acompañamiento y apoyo frente a esta lamentable pérdida”, señalan en un comunicado.

Además, aún permanecen nueve personas hospitalizadas, tanto en la red pública como en la red privada: cinco de ellas permanecen estables dentro de su gravedad cinco de ellas permanecen estables dentro de su gravedad y aún en riesgo vital, mientras que cuatro pacientes se encuentran en cuidados intermedios.

Tres pacientes se encuentran en la Mutual de Seguridad, tres en el Hospital del Trabajador (ACHS), dos en la Clínica Indisa y uno en el Hospital de Urgencia y Asistencia Pública (ex Posta Central).

JAVIER TORRES/ATON CHILE

Explosión en Renca

El jueves 19 de febrero, pasadas las 8.30 horas, una columna de humo se levantó sobre la autopista General Velásquez, a la altura de la Ruta 5 Norte, luego de que un camión de Gasco se volcara.

El vehículo cisterna transportaba gas licuado. Al momento de ingresar a la pista, el conductor perdió el control, volcando y provocando una explosión que posteriormente se transformó en un incendio.

Siete autos que pasaban por la autopista, más dos motos, quedaron afectados por el accidente. A ello se suman las consecuencias en los alrededores: más de 50 autos incendiados que estaban en un terreno al lado del lugar, personas lesionadas y el inminente riesgo de otra explosión.

Los trabajos tardaron más de 17 horas, Bomberos y Carabineros iniciaron las labores, para luego dar paso a las diligencias instruidas por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que maneja la hipótesis de exceso de velocidad por parte del conductor del camión, y que lleva una investigación por cuasidelito de homicidio.