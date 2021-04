Expresidenta del TC ante denuncias por acoso laboral al interior del organismo: “Vi tratos indecorosos de Brahm a funcionarios”

En los últimos días, el Tribunal Constitucional (TC) ha estado en la mira del país, luego de que el Presidente Sebastián Piñera ingresara un requerimiento al organismo para declarar inconstitucional la iniciativa parlamentaria para un tercer retiro de 10% de las AFP. Fue así como ayer el TC resolvió -por siete votos contra tres- no acogerlo a trámite y el gobierno perdió su intento de frenar el proyecto despachado por el Congreso la semana pasada.

La decisión del TC se dio en un clima interno marcado por una serie de desavenencias entre su presidenta -también exjefa de asesores del Segundo Piso durante el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera-, María Luisa Brahm (quien votó a favor del gobierno), y algunos ministros del tribunal, quienes tienen reparos en la forma en que ésta ha ejercido su liderazgo: Brahm fue denunciada por tres funcionarios de acoso laboral, sumario que lleva adelante el ministro Rodrigo Pica.

A eso se suma que la secretaria del organismo, María Angélica Barriga, acusó que en febrero de 2020 la PDI entró al edificio ubicado en Huérfanos 1234, con la venia Brahm y a espaldas de la mayoría de los jueces. Esto último crispó aún más el ambiente en el TC ya que los ministros lo interpretaron como una falta a la privacidad de sus despachos.

A la expresidenta del organismo, Marisol Peña, quien lideró la institución entre 2013 y 2014, también le tocó trabajar con Brahm cuando ésta era ministra del TC. Asegura que no fue fácil hacerlo, debido a que eran conocidos al interior del tribunal una serie de episodios que daban cuenta de un mal trato de parte de Brahm hacia los funcionarios.

¿Cómo analiza el clima laboral del TC en su época versus lo que se vive ahora?

Yo he vivido dos periodos dentro del TC. El primero fue entre 2006 y 2011 aproximadamente, que fue un periodo con grandes ministros, en el cual se manifestaban diversidad de opiniones, pero que al mismo tiempo se resolvían con mucha amistad cívica, con conversación y profundo respeto. Con los cambios de integración del tribunal eso se perdió a partir de 2011 y 2013, donde se generó una lógica interna más bien de antagonismo. Bastaba manifestar una posición discrepante para que uno pasara a ser una especie de paria y se generara mucha antipatía. Por lo tanto, uno podría decir que las instituciones las hacen las personas y el tribunal posterior a 2012 tuvo cambios de personas y cambios de personalidad. Eso es lo primero que quisiera constatar.

En febrero de 2020 la PDI ingresó al TC sin la venía de todos los ministros. ¿Usted supo de atentados a la privacidad en su periodo al interior del organismo?

En mi periodo se instalaron cámaras. Cuando el tribunal estaba instalado en Apoquindo 4700, y en ese momento venía experimentado una serie de robos -a un funcionario le robaron el computador, a otra secretaria también le robaron cosas personales de su escritorio-, decidimos instalar estas cámaras -porque había solo una cámara de acceso general al tribunal-, en cada pasillo que daba a los ascensores para controlar el traslado de personas. Y eso significó que instaláramos esas cámaras mirando hacia los ascensores, no apuntaban a los escritorios de las secretarias y esto es importante decirlo porque la ministra Brahm en este minuto fue muy crítica de este procedimiento que habíamos adoptado, consultando dictámenes de la Dirección del Trabajo. Incluso, la ministra Brahm llegó a poner un paño frente a una de las cámaras que estaba en el piso de la oficina que ella ocupaba, sosteniendo que era un feroz atentado a la privacidad, en circunstancias en que se le demostró técnicamente ante todo el pleno que las cámaras apuntaban hacia los asesores.

¿Cómo ve que ahora, considerando que ella que criticó anteriormente que las cámaras afectaran su privacidad, haya autorizado el ingreso de la PDI a las oficinas de ministros del TC sin su conocimiento?

Uno no tiene mayores antecedentes porque recordemos que esto es objeto de una investigación sumaria que está llevando a cabo el ministro Rodrigo Pica, lo que sé, se une, según entiendo, a otras tres investigaciones sumarias contra la presidenta del TC por situaciones de maltrato laboral. Este tema de violación a privacidad cuando se supo me dejó absolutamente helada porque sería inédito, insólito, que se afectara la privacidad de los ministros y esto, como ha dicho la ministra Brahm, no se cubre por el hecho de informar posteriormente que iba a haber procedimientos para reforzar la seguridad. Lo que correspondía era informar el procedimiento en forma previa.

¿Cómo ve las denuncias por acoso laboral de quienes acusan a Brahm? ¿Le tocó alguna vez enfrentar una situación así cuando era parte del TC?

En primer término, quisiera decir que lo que más me ha impactado de toda esta situación de maltratos laborales al interior del TC es que como ministra y presidenta siempre sostuve que el mayor capital que tenía el tribunal son sus funcionarios. Hay un funcionario en particular que fue premiado durante mi presidencia porque había cumplido 30 años de trabajo abnegadísmo al TC. Quiero decir que lo que más me ha impactado, por supuesto, que las denuncias particulares son importantes pero también las cartas de la asociación de funcionarios, o sea esto no pasa de un funcionario puntual, acá hay una situación de todos los funcionarios reunidos en su asociación gremial señalando que aquí hay graves situaciones de maltrato que los están afectando.

En cuanto a si a mí me consta, durante el tiempo que fui mi ministra sí vi situaciones de profundo incono de la ministra Brahm, hoy presidenta, hacia funcionarios del tribunal y también tratos indecorosos, incluso a quien en ese momento era secretario del tribunal. Esto fue público y notorio al interior del tribunal, trato a gritos a quien se desempeñaba como secretario abogado. Por lo tanto, ese tipo de situaciones eran ya muy delicadas y si se han venido incentivado bajo la presidencia, me producen un profundo dolor por los funcionarios. Así que espero que el ministro Pica, con la presunción de inocencia que debe acompañar a toda persona durante el desarrollo de un procedimiento, llegue a la verdad justa.

¿Qué pasó esa vez que vio esos malos tratos? ¿Usted estaba viendo esa situación?

Yo no fui testigo presencial y directo de los gritos al secretario del tribunal pero sí como fue una situación producida en el pasillo de acceso del TC, en el hall, fue una situación que se comentó en todo el TC. Lo que sí vi con mis propios ojos fueron situaciones de no salud. Entrar a un ascensor que iba con mucha gente, darse vuelta la espalda y no saludar a nadie. Pasar por los pasillos o subir y bajar las escaleras en forma absolutamente arrogante, sin saludar a nadie. Y eso por lo menos, me hago absolutamente responsable de mis dichos, eso no ayuda a un clima laboral adecuado. Durante el periodo del ministro Iván Aróstica, éste contrató a una empresa de sicólogos para mejorar el clima laboral. Nunca se le dijo a la ministra Brahm porque había una suerte de respeto en el sentido de que somos personas adultas y cada uno responde de sus hechos.

¿Quién era el secretario del tribunal afectado por Brahm?

El actual ministro del TC Rodrigo Pica, así de simple. Rodrigo Pica se desempeñó a lo largo de toda una carrera en el TC: primero fue abogado asistente, luego fue relator, luego por concurso llegó a ser secretario del tribunal y hoy ministro designado por la Corte Suprema. Una de las personas que a mi juicio mejor conoce la realidad y procedimientos del TC.

Más detalles de esta entrevista en La Tercera PM.