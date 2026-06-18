“Falta decencia en el debate público”: Thayer acusa “hipocresía” de Sauerbaum en caso de niños haitianos

Continúan las repercusiones por el masivo ingreso de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana al país, durante 2025. La Fiscalía se encuentra investigando el caso que, conforme a los primeros antecedentes, revelaría que al menos 200 menores de edad ingresaron al país desde vuelos provenientes de Haití sin la debida supervisión, ni la documentación requerida.

Al respecto, el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), Luis Eduardo Thayer, hizo un llamado a elevar el debate en torno al caso, a propósito de acusaciones que ha recibido en virtud de su rol en el Sermig.

En diálogo con Tele13 Radio, Thayer señaló que que para él, “es importante poder ordenar un poco la discusión, focalizarnos en lo relevante, esperar que las investigaciones den su resultado final, pero siento que el debate está no solo desordenado, sino que está un poco con falta de templanza y con falta de racionalidad”.

“Es preocupante puesto que estamos ante un tema que es muy complejo y que requiere de la máxima racionalidad y rigor en lo que se dice y se hace”, sostuvo.

En esa línea, remarcó que “falta no solo templanza, falta racionalidad, y le voy a decir otra cosa más, falta decencia en el debate público”.

Respecto a su rol en el Sermig, el exdirector aseguró que en su administración levantaron las alertas del caso, las que derivaron en una investigación de la Fiscalía en 2023.

“No solo tuvimos las alertas, sino que hicimos, en el ámbito de nuestras competencias, creo yo, lo que tuvimos que hacer para evitar exponer a niños haitianos que tienen a su familia residiendo en Chile, indicó.

En ese sentido, acusó al actual director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, de “hipocresía”, a propósito de una resolución sobre las visas de los haitianos.

Según explicó, “en julio de 2023, la Cámara de Diputados, con votaciones transversales, aprueba una resolución solicitando al Servicio de Migraciones flexibilizar los criterios de las visas de los haitianos”.

Si bien, destacó que no se trató de “un documento vinculante, señaló: ”En base a los antecedentes que tenemos en 2024, del cierre del consulado en Haití, evaluar, eximir de ese trámite de la legalización, no del documento por un tiempo, bajo el presupuesto y la la confianza plena de que la capacidad del Servicio de Migraciones para detectar documentos fraudulentos y la responsabilidad para hacerlo es una capacidad que está presente".

“Creo que es importante también, a propósito de la hipocresía, señalar que en la votación de esa resolución de la Cámara de Diputados del 10 de julio, del 2023, fue una votación transversal donde están los votos, por ejemplo, de la banca de Renovación Nacional con el entonces diputado Frank Sauerbaum ahí“ , indicó.

En esa línea, pidió “ponderación en las declaraciones, pediría seriedad y racionalidad en el debate, en el debate público también”.