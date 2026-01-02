Faltas a la probidad: los cargos que deberá enfrentar Sergio Yáber, los notarios Barrena y Ortúzar y el abogado Martel

Este 2026 partió con malas noticias para el conservador de Bienes Raíces de Puente Alto Sergio Yáber, el notario y archivero judicial de San Miguel Claudio Barrena, el notario de San Miguel Rodrigo Ortúzar y el abogado y exnotario interino Fernando Martel.

La fiscal judicial de la Corte de San Miguel, Carla Troncoso, puso el acelerador en el sumario que lleva en contra de los cuatro abogados y este viernes formuló cargos para todos los investigados. Según pudo conocer La Tercera se trata de cuatro indagaciones administrativas paralelas, con hechos particulares para cada uno de los sumariados y todos corresponden a cargos por faltas a la probidad.

Cuando la fiscal judicial Troncoso recibió en sus manos el encargo del pleno de la Corte de San Miguel de indagar estos hechos, el tribunal de alzada mandó un amplio listado con reportes de prensa. Desde esa base, la magistrada fue indagando los hechos y según fuentes judiciales los cargos abarcan antecedentes revelados en esos reportes de prensa y hallazgos propios del sumario.

En el caso de Yáber, es sabido el rol que tuvo en la trama bielorrusa, la manera en cómo ejercía su influencia para posicionar a abogados en oficios registrales, sus vínculos con Gonzalo Migueles y la red que armó, según la Fiscalía, como imputado por lavado de activos. Todos esos hechos estarían presentes en los cargos notificados este mismo viernes. De los cuatro sumariados, Yáber fue el único que no declaró en la fase de investigación.

Respecto de Ortúzar, el sumario tiró de un hilo que fue revelado por el medio Reportea. El abogado, antes de llegar a ser notario, según esa misma publicación, pagó $15 millones a Migueles, la pareja de la exministra Ángela Vivanco. Dicho pago no habría sido justificado como corresponde a pesar de que Ortúzar ha explicado que Migueles prestaba asesorías a su oficio.

Otro de los asuntos que fueron indagados, tiene que ver con otro tema también revelado por la prensa, en este caso el medio Interferencia. Se trata del auto Porsche que alguna vez compró Yáber y que luego terminó en manos de Vivanco. En la historia de ese lujoso vehículo -cuyo valor fue de casi $ 80 millones- también estaría involucrado el notario Barrena.

De Martel es de lo que menos se sabía hasta ahora. El abogado ejerció como notario suplente hasta junio de 2025. Respecto de este investigado, la fiscal judicial también formuló cargos por faltas a la probidad. Martel está involucrado en la red de Yáber y Migueles al igual que los otros sumariados. De hecho el mismo conservador de Puente Alto, en su declaración ante la Fiscalía en el marco de la tramabielorrusa, apuntó a los nexos que existen entre Martel y Migueles.

Ahora el sumario entrará en la fase de descargos. En esta etapa además los sumariados podrían presentar pruebas para revertir los cargos formulados por la fiscal judicial Troncoso.

Luego de eso vendrá el informe final donde se propondrá al pleno las sanciones respectivas. La de mayor gravedad es la suspensión por cuatro meses con medio goce de sueldo. En el caso de Martel, al solo ser un abogado, a lo más podría recibir una multa. Luego de finalizar este proceso administrativo, de manera independiente al sumario, los ministros de la Corte de San Miguel podrían iniciar un cuaderno de remoción por mala conducta.

La señal más clara de que la fiscal judicial Troncoso logró llegar a antecedentes nuevos y graves es que, tal como lo informó la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial,la instructora “estimó que algunos de los antecedentes que se recopilaron resultan indiciarios de eventuales delitos por lo que determinó remitir copia de la resolución a la Unidad Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna de la Fiscalía Nacional”. Esos antecedentes, luego del análisis, podrían remitirse a la causa que lleva la fiscal regional de Los Lagos Carmen Gloria Wittwer o la fiscal regional de Valparaíso Claudia Perivancich o incluso abrirse nuevas investigaciones distintas a las que ya se encuentran en curso.