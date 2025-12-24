SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Familia es asaltada y agredida por al menos seis sujetos en vivienda de Puente Alto

    De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público, los individuos sustrajeron joyas y artículos electrónicos.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Imagen referencial.

    Una familia fue asaltada durante la madrugada de este miércoles por al menos seis sujetos en un domicilio en Puente Alto, Región Metropolitana.

    De acuerdo con lo reportado por Biobío Chile, el hecho delictual tuvo lugar en calle Cerro Yantele. La dueña de la vivienda acusó que cuando su conviviente se disponía a ingresar en su vehículo al inmueble, fue interceptado por un grupo con armas de fuego.

    Con posterioridad, según el relato de la denunciante, los asaltantes golpearon al hombre en su cabeza y lo obligaron a descender del vehículo y luego a ingresar a la vivienda. Desde ese lugar, sustrajeron joyas, $100 mil en efectivo y dos televisores.

    Un registro audiovisual grabado por vecinos muestra a los sujetos llevando uno de los televisores a la parte trasera de un vehículo.

    El fiscal Juan Cheuquiante informó que este hecho es investigado como robo con violencia e intimidación y que fueron seis los sujetos armados que participaron en el delito.

    Asimismo, confirmó que sustrajeron artículos electrónicos y joyas. “Las diligencias de este caso fueron encomendadas al departamento OS9 y Labocar de Carabineros de Chile para poder esclarecer este hecho”, cerró el persecutor.

