Nacional

Fenats Nacional exige al Minsal la destitución del director del Servicio de Salud de Osorno y no descarta acciones contra Aguilera

Desde el gremio también informaron que el próximo lunes se abrirá un nuevo sumario administrativo para adjudicar responsabilidades contra el director del Servicio Salud Osorno y el director del Servicio del Hospital de esa ciudad.

Daniela Silva 
Daniela Silva

La Confederación de Trabajadores de la Salud Fenats Nacional se manifestó esta jornada en las afueras del Ministerio de Salud en Santiago para pedir la destitución inmediata del director del Servicio de Salud de Osorno, así como también del director del Hospital de Osorno, luego de calificarlos como “responsables únicos de lo que está pasando en ese servicio”.

Esto, tras darse a conocer la semana pasada denuncias por violencia, abuso laboral y persecución sindical en contra de trabajadores y trabajadoras de la salud de la zona.

Al respecto, el presidente de la Confederación, Emerson Berríos, anunció que durante jornada acordaron reunirse con el subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, el próximo martes a las 9.30 horas para tratar las demandas del gremio en esta materia.

Le señalamos con firmeza que de igual forma debemos insistir en que participe la ministra de Salud en este punto, porque ella es la responsable política por los actos que están sucediendo acá, por los encubrimientos que se están realizando”, denunció Berríos.

Asimismo, dio a conocer que se abrirá un nuevo sumario contra la autoridad del servicio ante las denuncias.

“Se abrió un sumario administrativo nuevo para adjudicar responsabilidades contra el director del Servicio Salud Osorno y el director del Servicio del Hospital de Osorno”, anunció.

“El día lunes un fiscal, un actuario y una persona de calidad de vida desde el mismo Ministerio de Salud va a aperturar este sumario administrativo con la máxima celeridad posible para responsabilizar a los que hoy día están cometiendo estos posibles delitos”, añadió.

En esa línea, el líder sindical señaló que se encuentran analizando si inician desde el gremio acciones jurídicas con estas autoridades, y que tampoco descartan que sean contra la ministra Aguilera.

“Hoy día la Administración Pública no se merece trabajadores y trabajadoras maltratados y torturados. Hoy día como Confederación Federal Nacional le hemos señalado al Ministerio que estamos estudiando las posibilidades de hacer acciones jurídicas en contra del director del Servicios de Salud y el director del Hospital Osorno, y por qué no hemos descartado también hacer acciones en lo jurídico contra la máxima autoridad de este Ministerio, contra la ministra Ximena Aguilera”, afirmó.

Este viernes, añadió, es el inicio de la movilización de carácter nacional para evidenciar los maltratos. Si las respuestas del Minsal no están “a la altura”, advirtió Berríos, harán una movilización de carácter nacional.

