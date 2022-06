Fiesta de La Tirana: gobernador critica al Minsal por cancelación y Yarza defiende decisión “sanitaria”

La tarde de este viernes, el Gobernador Regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal, lamentó mediante su cuenta de Twitter la decisión de cancelar nuevamente la Fiesta de La Tirana en Tarapacá.

“Lamento profundamente la decisión del ministerio de salud de no autorizar la Fiesta de La Tirana”, indicó, “Pusimos a disposición recursos de la región, coordinaciones y gestiones. Pero sabíamos que la autoridad sanitaria tenía la última palabra. Muy mala noticia para la región y tarde!!”, finalizó la autoridad regional

Según explicó a través de un video compartido en redes sociales en donde se encontraba reunido con otras autoridades regionales, recibió una llamada de la ministra de Salud, María Begoña Yarza, quien le habría informado que el Comité Epidemiológico de Salud no autorizó realizar la fiesta debido a la compleja situación sanitaria que vive la región producto del aumento de enfermedades respiratorias, sumado al latente Covid-19. Por esto, indicó, de realizarse la celebración religiosa que se lleva cabo cada 16 de julio, presentaría un riesgo para la ciudadanía.

“El comité epidemiológico asesor de salud había manifestado que iba a mantener la recomendación regional, por lo tanto no hay una autorización para la festividad y eso, me dice la ministra, es la propuesta que surgió de la región. La propuesta de la región es que no se haga la fiesta”.

Con ello, el gobernador agregó que, si la región cambia de posición “ellos (Ministerio de Salud) están disponibles a evaluar esos nuevos antecedentes que mande la región. Es decir, aquí seremi la responsabilidad la dejan en la región, y ellos van a monitorear la información que ustedes levanten”.

Carvajal aclaró que la no autorización para realizar la festividad no tendría que ver con problemas de presupuesto ni con los recursos, sino que “tiene que ver con la recomendación que realizaron los expertos del servicio a nivel regional, y la recomendación que ellos levantaron es que no era recomendable realizar la fiesta, y hoy día con esos antecedentes el comité epidemiológico respalda la opinión de los profesionales de la región de la no realización de la fiesta”.

Por su parte, esta tarde la ministra de Salud, María Begoña Yarza, en un nuevo balance de la evolución de la pandemia en el país, fue consultada sobre la cancelación de la Fiesta de la Tirana, a lo que aseguró que “lo que hoy se realizó fue una evaluación por parte del consejo de expertos (...) lo que se hizo fue evaluar la opinión, la recomendación que hace el gobierno local, la autoridad sanitaria local”.

Asimismo, recalcó que “vamos a ser muy respetuosos con la autoridad sanitaria local, de las decisiones que se tomen en los territorio, en eso no hay dos opiniones y el consejo asesor comparte ese criterio. Es una decisión que tiene que tomar la autoridad sanitaria local en conjunto con el gobierno local del territorio, quien tiene a la vista los mejores y más oportunos antecedentes de la realidad epidemiológica”.

Además, la ministra enfatizó en que “no es el gobierno centralizado el que toma esas decisiones, sino que existe la institucionalidad para que ahí se tomen. Lo que el consejo de experto y nosotros como comisión nacional de respuesta pandemia determinamos es que, vamos a ser respetuosos de la autoridad sanitaria local”.