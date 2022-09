Fiestas Patrias: los 20 puntos críticos para elevar volantines en cercanías de autopistas de la Región Metropolitana

Ad portas de la celebración de Fiestas Patrias y en el marco de la campaña “Que tu vida no dependa de un hilo”, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), Karina Muñoz, y el gerente de seguridad vial de Costanera Norte, Nelson Molina, llamaron a la ciudadanía a evitar elevar volantines en zonas cercanas a autopistas.

“Hemos identificado en total 20 puntos críticos en las autopistas de la Región Metropolitana, donde a pesar de que existen barreras, cierres y señalizaciones, algunos jóvenes y niños de igual manera saltan e ingresan a la vía para recuperar un volantín, poniendo en riesgo su vida”, explicó el ministro García.

La autoridad detalló que se trata de sectores como el Parque La Bandera en Vespucio Sur, el sector de Rinconada en la Ruta 78 o del Puente Maipo y el Parque Chena en Autopista Central, entre otros.

“Hemos instruido a las concesionarias de las autopistas para monitorear y fiscalizar este tipo de situaciones, de manera de evitar accidentes”, informó el titular del MOP.

“Como gobierno, junto a Carabineros, Conaset y las autopistas queremos que septiembre y estas Fiestas Patrias sean para todas y todos un motivo de alegría y celebración en familia, donde no tengamos accidentes ni muertes que lamentar”, agregó, insistiendo en el llamado “a los padres a estar muy atentos para que sus hijos no realicen acciones peligrosas como perseguir o recuperar volantines desde las autopistas. También, a educar a sus hijos a no usar hilo curado, que está prohibido”.

Por su parte, la secretaria ejecutiva de Conaset, Karina Muñoz, también reforzó esas recomendaciones planteando que “nos hemos ido acostumbrando a contar fallecidos en el tránsito como si fueran apenas un número en una tabla”.

“Lo que olvidamos es que esa víctima es la hija o el hijo de alguien, es el padre o la madre de alguien, es una persona por la que muchos sufrirán. Y eso podemos evitarlo si tan sólo tomáramos real conciencia de la responsabilidad y los efectos que tiene nuestro comportamiento en las calles. El año pasado, en Fiestas Patrias, 26 personas que quizás venían de disfrutar de un bonito día de celebración, murieron en algún siniestro. 26 familias que se quebraron, que perdieron a uno de los suyos, por causa principalmente de la velocidad Imprudente”, advirtió.

La campaña “Que tu vida no dependa de un hilo” organizada por el Grupo Costanera Norte, se extenderá durante todo septiembre y considera la instalación de lienzos informativos, además de la intensificación del monitoreo desde los centros de control y patrullajes de seguridad vial y de vehículos de asistencia.

Todos los vehículos de patrullaje y de asistencia en ruta que transitarán por las autopistas Costanera Norte y Vespucio Sur contarán con una antena para cortar hilo, especialmente hilo curado, que pueda poner en riesgo a los automovilistas y motociclistas que circulan a gran velocidad por estas rutas.

“Como todos los años, hemos reforzado nuestros patrullajes para así verificar en terreno que no se provoquen situaciones de riesgo al interior de la autopista. También incorporamos en todos nuestros vehículos de seguridad vial, antenas corta hilo para que así en cada recorrido que hagan puedan contrarrestar la eventual presencia de hilo curado en alguna de las calzadas. Pero el llamado principal es a los niños y adolescentes y también a sus familias, para que sean conscientes del peligro que significa elevar y perseguir volantines cerca de la autopista y más aún, manipular hilo curado”, recalcó el gerente de seguridad Vial de Costanera Norte, Nelson Molina.

Zonas de riesgo

La Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas identificó en total 20 lugares donde se encumbran volantines cerca de autopistas de alta velocidad:

Autopista Costanera Norte

El Salto

Guanaco

Pedro Fontova

Nudo Quilicura

Pudahuel

Villa Los Libertadores

Autopista Central

General Velásquez con Vespucio Sur

General Velásquez con Departamental

Ruta 5 con Vespucio Sur

Catemito Oriente

Parque Chena

Puente Maipo

Vespucio Sur

Parque La Bandera

Ruta 68

Teniente Cruz

Serrano

Cementerio

Ruta 78 Autopista del Sol