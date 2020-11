Figueroa por rechazo de la Cámara de Diputados al presupuesto para Liceos Bicentenarios: “Implica un profundo desconocimiento de miles de familias”

Anoche, la Cámara de Diputados rechazó varias partidas presupuestarias para Educación, entre las estuvieron los programas de Educación Superior y Subsecretaría de Educación Superior. En esa línea, la Cámara Baja rechazó de igual modo otorgar un mayor presupuesto para los Liceos Bicentenarios.

Hoy, el ministro de la cartera, Raúl Figueroa, y su par, el vocero de gobierno, Jaime Bellolio, criticaron la votación de los parlamentarios en este último ítem.

“Junto al ministro Bellolio hemos escuchado a directores de Liceos Bicentenarios quienes han manifestado su preocupación por el rechazo a la partida presupuestaria”, dijo Figueroa en compañía con algunos directores de esos establecimientos.

El secretario de Estado dijo que esos recintos “permiten que miles de jóvenes, en su gran mayoría vulnerables, accedan a mejores oportunidades gracias al compromiso y esfuerzo de toda una comunidad educativa”.

Asimismo, dijo que “los Liceos Bicentenarios son los más preferidos por las familias chilenas. De acuerdo a las últimas cifras del Sistema de Admisión Escolar, reciben en promedio 4 veces más postulaciones que cualquier otro liceo”.

Con esos antecedentes, Figueroa dijo que “el rechazo de la Cámara de Diputados implica un profundo desconocimiento de cada uno de estos establecimientos, desconoce las preferencias de las familias, desconoce las aspiraciones de directores, profesores, asistentes de la educación, apoderaos y alumnos comprometidos con alcanzar, a través de la educación, a mejores oportunidades”.

En ese contexto, añadió: “creemos que el rechazo implica un profundo desconocimiento de la realidad de estas miles de familias, de las aspiraciones de estas familias y, sobre todo, darle la espalda a una política de Estado que como ninguna otra ha puesto la calidad en el centro de las preocupaciones”.

Por su parte, el ministro Bellolio sostuvo que "la preocupación por la calidad de la educación pública no pasa sólo por referirse a ella en los programas de televisión o escribir frases bonitas, sino que en la acción concreta. Es incomprensible decirle a más de 90 mil estudiantes vulnerables a lo largo de todo el país, que ellos no tienen cabida en la calidad de la educación pública. Es incomprensible que pretendan transformar una política de Estado, como son los Liceos Bicentenario, en una caricatura. La idea de coartar oportunidades simplemente por una cuestión política, es de una mezquindad inimaginable, porque no le están haciendo daño al Gobierno, le hacen daño a los sueños de miles de familias que esperan en la educación pública encontrar un espacio donde sus virtudes, donde sus talentos, puedan florecer. Les pediría a los senadores que reparen este grosero error que han cometido los diputados”.

Asimismo, Manuel Olave, director del Liceo Bicentenario Politécnico de San Joaquín, hizo una invitación a los parlamentarios “a que nos conozcan, que vayan a nuestros liceos, que vean nuestras realidades y que después aprieten el botón (para votar), pero primero conózcanos. Este proyecto Bicentenario, nos permite a liceos con altos índices de vulnerabilidad entregar mejores condiciones para la comunidad, para el país. Son familias que están felices que nuestro liceo sea un Bicentenario, me pregunto ¿cómo se pueden decisiones sin conocer las realidades?”

De acuerdo a datos del Mineduc, para marzo de 2021 se deberían sumar otros 100 establecimientos a la red, y así ampliarse a 300 Liceos Bicentenario. Para estos cupos ya postularon 407 colegios y liceos de 195 comunas a lo largo del país.