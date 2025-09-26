Fijan prisión preventiva para funcionarias a cargo de la oficina del Registro Civil de Buin por robo de $17 millones

En prisión quedaron este viernes las dos funcionarias del Registro Civil formalizadas por el delito de malversación de caudales públicos tras la sustracción de más de $17 millones de la caja fuerte en que se acumulaban las recaudaciones de la oficina del servicio que las imputadas tenían a su cargo en Buin.

El Juzgado de Garantía de San Bernardo, fijó la medida cautelar más gravosa para la oficial civil a cargo de la oficina, Carmen Audala, y su subrogante en esas labores y oficial civil adjunta del servicio, Fabiola Esparza, por considerar que su libertad constituye un peligro para seguridad de la sociedad y un peligro para las diligencias de la investigación que lidera el fiscal Paul Martinson.

Se fijó un plazo de investigación de 90 días.

Las funcionarias fueron detenidas el martes, en un procedimiento realizado en coordinación con la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros.

El 11 de agosto se denunció la sustracción del dinero.

Previamente, el área de Auditoría Interna del Registro Civil había detectado irregularidades en el manejo de recaudaciones, motivo por el cual se dispuso la realización de una intervención en la oficina.

Al conocerse la sustracción del dinero, en tanto, el organismo interpuso una querella por hurto y el delito de malversación culposa.

Según información de la policía uniformada, una de las funcionarias ya había denunciado, hace un año, otro supuesto robo en la oficina por un monto de $11 millones.