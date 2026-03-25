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    Filas, bocinazos y ansiedad: demanda por bencina se triplica ante el alza y estaciones refuerzan operación

    El ajuste al precio de la bencina desató una reacción anticipada de los consumidores, que más que triplicó la demanda y tensionó la cadena de abastecimiento, obligando a reforzar la logística en múltiples estaciones de servicio. Cuatro comunas quedaron desabastecidas.

    Francisco CorvalánPor 
    Francisco Corvalán
    24 Marzo 2026 Por anuncio de alza de precios de las Bencinas autos hacen fila para cargar. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Una escena poco habitual para días de semana comenzó a repetirse durante las últimas jornadas en distintas comunas del país. Filas que se extienden por cuadras, automovilistas esperando por largos minutos y estaciones de servicio colapsadas. Esto, para anticiparse al alza histórica en el precio de las bencinas y el diésel que comienza a regir este jueves, tras el anuncio del gobierno de José Antonio Kast.

    Según confirmó la ENAP, los incrementos alcanzarán los $ 372 por litro en la gasolina de 93 octanos; $ 391 en el caso de la gasolina de 97 octanos y $ 580 por litro en el diésel. La magnitud del ajuste activó una reacción inmediata en los consumidores, generando un fenómeno de demanda concentrada que ha alterado la operación normal de las estaciones. A esto se suma también el incremento en la parafina de $ 138 por litro y un aumento de $ 11 para el GLP.

    La situación ha sido visible en la Región Metropolitana, pero también en ciudades como Viña del Mar, donde incluso se autorizaron ingresos de camiones cisterna en horarios extraordinarios ante el riesgo de desabastecimiento. En paralelo, municipios como Providencia han implementado patrullajes preventivos en las cercanías de bencineras para evitar conflictos y apoyar la gestión del tránsito.

    24 marzo 2026 Por anuncio de alza de precios de las bencinas, vehículos hacen fila para cargar. Foto: Andrés Pérez Andres Perez

    Desde la industria, la presión es evidente. El presidente de la Asociación de Distribuidoras de Combustibles de Chile (Adico), Fernando Rodríguez, calculó que durante estos días el consumo se ha multiplicado entre 3 y 5 veces, comparado con un día normal.

    Con ello, la asociación asegura que este jueves el consumo y la cadena de abastecimiento se normalizarán. “Tanto por ENAP como por la llegada progresiva de importaciones encargadas previo a este anuncio del gobierno”.

    Enex, licenciataria de Shell en Chile, informó que la demanda se ha triplicado en los últimos días, obligando a operar al máximo de la capacidad logística. La compañía aseguró haber reforzado la distribución, aumentando la flota de camiones y la dotación de personal, aunque reconoció que algunas estaciones han quedado momentáneamente sin stock.

    El cuadro, sin embargo, no se limita a una tensión operativa. Entre martes y miércoles representantes de las principales municipalidades llegaron hasta La Moneda incluso logrando reunirse con el jefe de asesores del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval. El objetivo era plasmar la preocupación por el impacto del alza tras el término del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

    Por un lado, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Gustavo Alessandri, planteó que la situación exige más que una respuesta económica, anunciando la conformación de una mesa de trabajo con el gobierno y los alcaldes.

    Pero el tono subió este miércoles. Un grupo de alcaldes de la Región Metropolitana llegó hasta el Palacio de Gobierno para entregar una carta al Presidente, cuestionando el enfoque del Ejecutivo. El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, criticó duramente la gestión de esta situación, y acusó una falta de diálogo y un manejo comunicacional errático, particularmente tras las declaraciones sobre un supuesto “Estado quebrado”.

    24 marzo 2026 Por anuncio de alza de precios de las bencinas, vehículos hacen fila para cargar. Foto: Andrés Pérez Andres Perez

    Más allá del debate político, el comportamiento de los consumidores también ha llamado la atención. Para Francisco Parada, director del Centro de Estudios en Neurociencia Humana y Neuropsicología de la UDP, lo que se observa responde a patrones conocidos. “Esta situación gatilló una conducta muy propia de los mamíferos, que es el aseguramiento”, explica.

    El académico sostiene que estas conductas no son irracionales, sino reacciones frente a la incertidumbre. Según agrega, esto se compara con los impulsos por abastecerse de alcohol gel o mascarillas durante la pandemia.

    A su juicio, estas respuestas están marcadas por una fuerte carga emocional. “El cerebro humano no solamente decide racionalmente. Lo visceral es muy importante ante las decisiones, y esta sensación de urgencia genera ese escenario en que se sobrevalora la necesidad de actuar de inmediato”, agrega.

    Según la ministra de Energía, Ximena Rincón, cuatro comunas del país tuvieron quiebre de stock durante la jornada: La Cruz, Tiltil, Doñihue y Palena.

    Más sobre:BencinaGasolinaMepcoAlzaJosé Antonio KastFilasAutomóvilesJuevesEnap

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