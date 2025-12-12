VOTA INFORMADO por $1100
    Fiscal Chong en juicio contra Crespo: "El uso legítimo de la fuerza es el gran ausente en la conducta del acusado"

    La persecutora afirmó que el exuniformado "se mantuvo al margen" de las reglas de uso de su armamento, utilizando la escopeta antidisturbios sin uno de sus puntos de apoyo "pese a contar con armas de reemplazo".

    José Navarrete 
    José Navarrete
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La fiscal jefa de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Ximena Chong, expuso este viernes ante el 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, en el marco de los alegatos de clausura del juicio contra el excarabinero Claudio Crespo, por las acciones que dejaron ciego al diputado electo Gustavo Gatica en una protesta durante el llamado estallido social.

    Pasadas las 18.00 horas del viernes 8 de noviembre del 2019, en la intersección de calle Carabineros de Chile con avenida Vicuña Mackenna, mientras se desarrollaba una manifestación, el entonces teniente coronel Crespo, de dotación de la Prefectura de Control de Orden Público, hizo uso de la escopeta antidisturbios.

    Según Chong, Crespo actuó “abusando de sus funciones”, “sin respetar los principios que regulan el uso legítimo de la fuerza, desatendiendo particularmente los principios de necesidad y proporcionalidad”.

    Ese actuar, sostuvo, provocó en Gatica fracturas y heridas en ambos ojos que determinaron la pérdida total de su visión de manera permanente.

    “El uso legítimo de la fuerza es el gran ausente en la conducta del acusado”, afirmó la persecutora.

    Chong señaló que lo que hizo el exuniformado fue “efectuar un disparo con una escopeta antidisturbios, dirigiendo la escopeta hacia la parte superior del cuerpo de los manifestantes, de modo de provocar que las postas impacten en los dos ojos de la víctima”.

    La fiscal planteó que Crespo desatendió las recomendaciones de uso de la escopeta con balines de goma que por reglamento debe ser empleada preferencialmente como un arma defensiva, sobre todo para oponerse a ataques contra el personal y cuarteles, y que al momento de ser utilizada, se debe tener especial precaución de reducir el riesgo de causar lesiones a las personas, considerando distancia, características de la muchedumbre, lugares abiertos o cerrados, entre otros.

    La fiscal explicó que la normativa hacía responsable al uniformado del mantenimiento del arma que le fue entregada en 2019 y que usaba desatendiendo también la instrucción de utilizarla con tres puntos de apoyo.

    “La escopeta antidisturbios del acusado Claudio Crespo Guzmán, no contaba con este tercer punto de apoyo, por haberse desprendido la culata plegable de su lugar original”, explicó.

    Haciendo referencia a los análisis de dinámica de disparo, la persecutoria dijo que el uso de la escopeta en esas condiciones “crea un riego no permitido”.

    “El carecer del tercer punto de apoyo, hace que se afecte la dirección del disparo. Crespo Guzmán se mantuvo al margen de estas reglas, utilizando el arma sin esos tres puntos de apoyo, pese a contar con armas de reemplazo", recalcó la fiscal.

