BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Fiscal de Magallanes por tragedia en Torres del Paine: “El SML logró establecer que la causa de muerte de los cinco es hipotermia”

    El fiscal expresó que "uno de los aspectos que estamos investigando son los protocolos de actuación que tiene la CONAF, para este parque en particular, los reglamentos y, por cierto, los contratos de las empresas privadas y concesionarias”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Durante la mañana de este viernes el fiscal regional Magallanes, Cristián Crisosto, se refirió a los turistas fallecidos en Torres del Paine señalando que el Servicio Médico Legal (SML) logró establecer que la causa de la muerte de las cinco personas fue hipotermia.

    En conversación con Radio ADN es que el fiscal señaló que “el Servicio Médico Legal logró efectuar los cinco peritajes de autopsia y logró establecer que la causa de muerte de los cinco es hipotermia”.

    Junto con esto el fiscal expresó que “estamos tomando las declaraciones a todas las personas a través de la Brigada de Homicidios para poder aclarar todos los pormenores de esta situación”, añadiendo que “no estamos descartando ninguna diligencia de investigación”.

    Respecto a si las muertes se pudieron haber evitado, el fiscal detalló que “uno de los aspectos que estamos investigando son los protocolos de actuación que tiene la CONAF, para este parque en particular, los reglamentos y, por cierto, los contratos de las empresas privadas y concesionarias”.

    “A partir de esos elementos de juicio, uno puede establecer, efectivamente, si hay algún deber de cuidado que se habría incumplido o no”, mencionó.

    Respecto a las declaraciones de uno de los turistas sobrevivientes respecto a la ausencia de guardaparques, el fiscal apuntó que “el Estado no puede dejar de funcionar. Para eso están, digamos, los turnos étnicos, los reforzamientos. Entonces, por ese lado, nosotros estamos investigando todo eso, pero también estamos investigando la posibilidad de que también exista incumplimiento por parte de empresas privadas respecto de esta situación”.

    “Según la información que hemos recabado en la investigación, particularmente por la Declaración Televisiva que indicó el señor Ruiz, efectivamente ese día no existían guardaparques en el lugar. Pero, además, hay que pensar que, en el fondo, estas personas estaban precisamente en una especie de lodge o campamento que estaba siendo gestionado por una empresa privada”, agregó.

    Evacuación de los cuerpos y entrega a las familias

    En la ocasión, el fiscal además abordó la extracción de los cuerpos, apuntando que tomó tres días debido a las condiciones geográficas y climáticas de la zona.

    “La evacuación de los cuerpos se invirtieron prácticamente tres días. ¿Por qué? No solamente por la distancia, también las condiciones geográficas son muy demandantes, y las condiciones meteorológicas, lo mismo", mencionó, apuntando que “hay que destacar, en primer lugar, en esta etapa inicial, la labor de la FACH, del Ejército y de Carabineros, que han logrado, de alguna manera, poder rescatar los cuerpos, y, por cierto, hacer bajar a todos los excursionistas”.

    En la misma línea, respecto a la entrega de los cuerpos el fiscal señaló que “eso va a depender de la entrega de los antecedentes odontológicos, o de ADN, o de huellas también que nos tienen que hacer llegar los consulados”.

    “Una vez que se recibe eso es bastante expedito en ese sentido”, mencionó, agregando que “en el caso de la ciudadana británica, ya desde el día de ayer estamos en condiciones de entregar el cuerpo a sus familiares”.

    Finalmente, según detalló el fiscal no es necesario que los familiares se trasladen hasta Chile para la entrega de los cuerpos y pueden dar un poder a alguien en Chile para su retiro.

    Más sobre:Torres del PaineTragediaFiscalFallecidos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministro Grau ve “difícil” encontrar espacios para más recorte del Presupuesto: “Realmente es bien restrictivo”

    Tras salida de Quiroga: vocera de Jara adelanta que se incorporarán cerca de 40 personas nuevas al comando

    La Casa Blanca niega que Trump busque ejecutar a demócratas que pidieron a militares desobedecer órdenes ilegales

    Trump firmó orden ejecutiva que amplía las exenciones arancelarias para productos alimentarios importados de Brasil

    Quién es Jorge Armando “N”, el presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan en México

    La UE confirma que Estados Unidos no le comunicó su plan para Ucrania y trabajará con Zelenski para una paz “justa”

    Lo más leído

    1.
    Contraloría frena privilegios de corporaciones municipales y prohíbe anticipar pago de licencias médicas a funcionarios

    Contraloría frena privilegios de corporaciones municipales y prohíbe anticipar pago de licencias médicas a funcionarios

    2.
    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    3.
    Jeannette Jara le solicita la renuncia a Darío Quiroga por dichos contra Franco Parisi y su hermana Zandra

    Jeannette Jara le solicita la renuncia a Darío Quiroga por dichos contra Franco Parisi y su hermana Zandra

    4.
    Jueces colmaron la paciencia del gobierno: Gajardo raya la cancha y pide que concursos de notarios respeten nuevas reglas

    Jueces colmaron la paciencia del gobierno: Gajardo raya la cancha y pide que concursos de notarios respeten nuevas reglas

    5.
    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Quién es Jorge Armando “N”, el presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan en México

    Quién es Jorge Armando “N”, el presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan en México

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Cómo es el extraño cuadro de Klimt que se convirtió en la obra de arte moderno más cara vendida en una subasta

    Cómo es el extraño cuadro de Klimt que se convirtió en la obra de arte moderno más cara vendida en una subasta

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 21 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 21 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Sence ofrece cursos gratuitos de capacitación en la Región Metropolitana: revisa cómo postular

    Sence ofrece cursos gratuitos de capacitación en la Región Metropolitana: revisa cómo postular

    Tras salida de Quiroga: vocera de Jara adelanta que se incorporarán cerca de 40 personas nuevas al comando
    Chile

    Tras salida de Quiroga: vocera de Jara adelanta que se incorporarán cerca de 40 personas nuevas al comando

    Temblor hoy, viernes 21 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Jaime Quintana (PPD) plantea opción de pacto político con Franco Parisi y el PDG para ganarle a la “ultraderecha”

    Ministro Grau ve “difícil” encontrar espacios para más recorte del Presupuesto: “Realmente es bien restrictivo”
    Negocios

    Ministro Grau ve “difícil” encontrar espacios para más recorte del Presupuesto: “Realmente es bien restrictivo”

    Trump firmó orden ejecutiva que amplía las exenciones arancelarias para productos alimentarios importados de Brasil

    Presupuesto 2026: Hacienda y oposición retoman diálogo en busca de acuerdo, y plazo para indicaciones expira el sábado

    Quién es Jorge Armando “N”, el presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan en México
    Tendencias

    Quién es Jorge Armando “N”, el presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan en México

    Cómo es el extraño cuadro de Klimt que se convirtió en la obra de arte moderno más cara vendida en una subasta

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    ¿Puede haber campeón? Todo lo que está en juego en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1
    El Deportivo

    ¿Puede haber campeón? Todo lo que está en juego en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1

    “Esperamos una batalla”: selección de rugby de Italia destaca el partido contra los Cóndores

    La combinación de resultados que puede sentenciar a Deportes Iquique al descenso este viernes en la Liga de Primera

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber
    Finde

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    León Murillo, comediante: “Los artistas no están preparados para decir su postura política”
    Cultura y entretención

    León Murillo, comediante: “Los artistas no están preparados para decir su postura política”

    Muere Gary ‘Mani’ Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream

    De estrellas internacionales a fenómenos urbanos: quién es quién en el cartel del Festival de Viña 2026

    La Casa Blanca niega que Trump busque ejecutar a demócratas que pidieron a militares desobedecer órdenes ilegales
    Mundo

    La Casa Blanca niega que Trump busque ejecutar a demócratas que pidieron a militares desobedecer órdenes ilegales

    La UE confirma que Estados Unidos no le comunicó su plan para Ucrania y trabajará con Zelenski para una paz “justa”

    La Casa Blanca estudia tomar “medidas adicionales” contra el narcotráfico al otro lado de su frontera sur

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”
    Paula

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”

    El alza silenciosa del VIH en mujeres: por qué Chile no logra frenar los contagios

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores