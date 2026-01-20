Fiscal del Biobío no descarta intencionalidad en incendios y persecutora del Ñuble apunta a negligencias eléctricas

En medio de los megaincendios que han afectado a las regiones del Biobío y Ñuble, las fiscales de dichas jurisdicciones llevan dos días investigando el posible origen de los siniestros que han dejado, hasta el cierre de esta edición, 20 personas fallecidas, 7 mil damnificados y 35 mil hectáreas consumidas por las llamas.

La representante del Ministerio Público en el Biobío, fiscal regional Marcela Cartagena, dijo en entrevista con CNN Chile que la Fiscalía no “descarta ninguna hipótesis” respecto al origen de los incendios, incluso que estos hayan sido intencionales. Pese a eso, Cartagena aunque evitó referirse a si existen antecedentes de esto último. “Lo estamos trabajando intensamente”, afirmó Cartagena respecto a la investigación que lleva adelante con la PDI.

La fiscal también afirmó que desde ayer el personal policial del Biobío se encuentra trabajando a través de la revisión de cámaras en el lugar y entrevistas con testigos. Respecto a estos últimos, Cartagena no descartó que hubiera testimonios que entregaran pistas e indicios sobre la participación de terceros en los incendios que azotaron la zona.

Asimismo, la persecutora detalló que los sitios del suceso fueron resguardados con “la máxima” rapidez y siguen en ese estado. Esta era una diligencia crucial para proteger la evidencia preliminar.

Respecto a la duración de la investigación, la fiscal precisó que esta es relativa “dependiendo de la naturaleza, porque si el accidente es intencional o puntual, algo que pasó ahí, es más rápido. Si es eléctrico, es largo, porque las pericias son complejas. Nos podríamos mover entre un mes y seis meses, dependiendo de la naturaleza de lo que vayamos encontrando”.

En torno a esta última posibilidad, Cartagena recordó que “el 2023 sufrimos unos incendios feroces. Los tres más graves fueron negligencia eléctrica”.

Junto con desplegar a los investigadores en terreno, la Fiscalía Regional del Biobío además emitió una alerta por estafas telefónicas que se están realizando a los familiares de las víctimas y damnificados del incendio de las comunas de Penco y Tomé.

Sobre esto, la jefa de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional del Biobío, María Alejandra Monsalve, ratificó que se ha tomado conocimiento de al menos dos casos en que los familiares de las personas afectadas han recibido mensajes y llamadas telefónicas de desconocidos. En esas llamadas los sujetos simulan una falsa comunicación de Carabineros con el objetivo de que los familiares ingresen a un link para hackear sus datos personales.

A través de un comunicado de prensa, Monsalve afirmó que “en ningún caso las instituciones que están trabajando en la emergencia utilizan la modalidad de enviar un link para proporcionar información a las víctimas”.

Las indagatorias en Ñuble

La fiscal regional del Ñuble, Nayalet Mansilla, en conversación con La Tercera, afirmó que respecto de las primeras indagatorias que se han realizado en la región para esclarecer el origen de los incendios que ya han consumido más de 6 mil hectáreas, ya han surgido las primeras pistas e indicios.

Mansilla afirmó que lograron determinar los puntos de inicio del fuego en las localidades de Pinto, Quillón y San Nicolás. Todos ellos, según dijo la jefa de la Fiscalía de Ñuble, se habrían producido por negligencias eléctricas, aunque esto aún se encuentra en investigación: “Existe una alta probabilidad de determinar el origen, pero todavía hay pericias pendientes, que son pericias fundamentalmente mecánicas y químicas que se hacen en el lugar. Si eso fuese así, eventualmente el origen de los incendios de Pinto, Quillón y San Nicolás sería negligencia eléctrica”.

La fiscal detalló que, aunque aún es demasiado pronto para determinar plazos en la investigación, en primera instancia “tenemos que esperar las pericias para poder tomar la causa y creo que estamos hablando de unos dos meses más o menos”.

En torno a la posible responsabilidad de terceros, la persecutora mencionó que “podría haber” y afirmó que “de haber negligencia hay responsabilidad, ya sea de quienes no pusieron el cuidado respectivo con la norma y, por lo tanto, eventualmente podría haber responsabilidad de las personas jurídicas si es que hubiesen empresas involucradas”.

Por último, la fiscal detalló que estas investigaciones las está dirigiendo junto al fiscal jefe de la Unidad de Análisis Criminal, Rolando Canahuate, y el fiscal jefe de Chillán, Sergio Pérez, así como con personal de la PDI y Carabineros, para esclarecer los orígenes de los focos de incendios.