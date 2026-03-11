Fiscal Nacional y ataque contra carabinero en Puerto Varas: “Confiamos en que los hechos pronto se esclarezcan”

Tras la ceremonia de cambio de mando presidencial, el fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió al ataque en contra de un carabinero registrado en Los Lagos, y producto del cual el funcionario se encuentra con muerte cerebral.

De acuerdo con la máxima autoridad del Ministerio Público, la Fiscalía Regional de Los Lagos ha desplegado una serie de diligencias, por lo que esperan que los hechos se esclarezcan a la brevedad.

Sostuvo, igualmente, que se trata de una situación trágica y de la máxima gravedad.

“El equipo de Los Lagos es un equipo que tiene experiencia, es un muy buen equipo de fiscales, por lo que esperamos que tenga resultados pronto. Esta es una situación trágica. Le hemos transmitido nuestro sentimiento de afecto y aprecio al general director y hemos pedido que se lo transmita a la familia del carabinero baleado y a todos los carabineros", dijo el persecutor.

Detalló, en ese sentido, que la fiscal Carmen Gloria Wittwer “dispuso que el equipo de fiscales de ECOH en Los Lagos dirija la investigación y que ha sido encargada a la Brigada de Homicidios de la PDI, sin perjuicio de que Carabineros también está prestando apoyo”.

“Hay diligencias pendientes, confiamos en que los hechos pronto se esclarezcan. Los asesinatos y atentados contra carabineros son de la mayor gravedad", complementó.

De igual forma, Valencia recordó que, en casos anteriores de ataques contra funcionarios policiales, han tenido buenos resultados investigativos.

“Los hechos han demostrado que tanto la Fiscalía como las policías hemos sido bastantes eficaces en el esclarecimiento de los hechos y en la persecución de los culpables en casos previos, y esperamos que así ocurra", cerró.

Producto de esta situación, la recién asumida ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, se trasladará hasta la región en compañía del general director de Carabineros, Marcelo Araya.