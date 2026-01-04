Fiscal Pastén revela hallazgo de arma de fuego al interior de Santiago 1: diputados reflexionan sobre seguridad en recintos penales

Preocupación ha generado la revelación dada a conocer este domingo por el fiscal “regional Occidente Marcos Pastén, vinculada al hallazgo de un arma de fuego al interior de Santiago 1 .

La información la compartió en una entrevista con El Mercurio, en la que abordó también la situación que ha enfrentado Gendarmería durante el último tiempo y el avance de la investigación de la “Operación Apocalipsis”, por la cual el martes pasado 47 ex gendarmes fueron dejados en prisión preventiva tras varias jornadas de formalización.

Hablando sobre las investigaciones que ha debido encabezar al interior de los penales en nuestro país, Pastén comentó este más reciente hallazgo.

“Dentro de los fenómenos que hemos investigado (...), hemos encontrado diversos elementos, incluso un arma de fuego y en un lugar de la cárcel que nos llama poderosamente la atención, como es el patio de Santiago 1, pues son hechos que no debieran ocurrir”, señaló el persecutor.

Pastén detalló que el hallazgo se dio en el contexto de una investigación paralela a la “Operación Apocalipsis”.

“Son preocupantes porque, evidentemente, un arma de fuego al interior de un penal (...) apunta a lo que venimos señalando, en cuanto a de qué manera el Estado garantiza el control al interior de las cárceles, porque, si observáramos en lo sucesivo el ingreso de armamento, la situación se puede transformar en mucho más peligrosa de lo que tenemos hasta ahora”, explicó.

En ese contexto, este medio consultó a algunos parlamentarios de la Comisión de Seguridad respecto a la situación al interior de las cárceles chilenas y la próxima reforma a Gendarmería que habría anunciado el Ejecutivo.

Reacciones

El presidente de la Comisión de Seguridad, Cristián Araya (Republicano), dijo a La Tercera: “Durante la tramitación del Ministerio de Seguridad advertimos con claridad que era indispensable traspasar Gendarmería a la nueva institucionalidad y avanzar en una reforma profunda del sistema penitenciario ”.

“Los Republicanos insistimos en ello, pero el Gobierno decidió no escucharnos. Hoy, muy poco tiempo después, los hechos demuestran lamentablemente que teníamos razón”, agregó al respecto el legislador.

Para concluir: “La falta de decisión política y de una mirada integral en materia de seguridad termina pasando la cuenta, debilitando el control del sistema carcelario y exponiendo al país a riesgos que eran perfectamente evitables”.

Por su parte, Gloria Naveillán (PNL) señaló a este medio que “ya nada sorprende en ninguna parte. Yo creo que, a diferencia de lo que opina el Ministro de Seguridad y de lo que han tratado de decir las autoridades de gobierno, yo sí creo que tenemos un tremendo problema dentro de los recintos penitenciarios“.

La parlamentaria libertaria considera que existe “una falta de seguridad latente” vinculada a la presencia de bandas muy peligrosas al interior de los recintos penitenciarios.

Para Naveillán han existido problemas en la aplicación de los inhibidores de señales de celular y también a los instrumentos de control de entrada y salida. “ Básicamente estamos volviendo a que la revisión de quienes ingresan a los penales es hecha por personal de Gendarmería y a mano ”, acotó.

La diputada también resaltó el trabajo realizado al interior de la institución por Rubén Pérez, quien asumió el año pasado tras la fuga de tres reos de la Cárcel de Valparaíso.

“En los pocos meses que lleva ha logrado, de alguna manera, hacer estas revisiones, ha logrado pesquisar un montón de cosas irregulares de la Gendarmería. Creo que está haciendo un buen trabajo, pero creo que el respaldo del Ejecutivo para cualquier persona a cargo de una institución como Gendarmería es fundamental y siempre está la sensación de que le dicen no, no diga tanto, quédese callado, no diga esto, no diga lo otro, por temas políticos más que ninguna cosa”, señaló.

Respecto a la reforma de Gendarmería, Naveillán señaló que “acá lo importante es que haya una reforma tal que las personas que trabajan en Gendarmería, los gendarmes, sean personas que se sientan bien considerados, se sientan bien respaldados, y por lo tanto estén contentos de ejercer su función, pero no solo contentos, sino que además lo hagan con un espíritu de patriotismo que hoy día a veces uno le echa de menos”.

Mientras tanto, para Andrés Jouannet (Amarillos) “ las cárceles hoy día están en control del crimen organizado ”.

“Tenemos cárceles que, la verdad, no funcionan. Tenemos que hacer nuevas cárceles. La verdad que este gobierno fue muy lento para la construcción de nuevas cárceles. Es fundamental construir nuevas cárceles, segregar la población penal. Eso es fundamental”, agregó sobre la situación de seguridad en los penales.

Para el parlamentario resulta necesario asegurar la separación adecuada de los reclusos de mayor peligrosidad. “Los presos de máxima seguridad no pueden tener contacto con nadie más que los gendarmes y los presos de alta seguridad también. Y el resto de la población penal tiene que estar en cárceles más adecuadas para que en definitiva no puedan hacer lo que quieran ”, explicó.

Jouannet también abordó la necesidad de realizar cambios en la institución responsable de los presos en nuestro país.

“Hay que cambiar Gendarmería, hay que renovar Gendarmería. Tiene que ser una policía militarizada, no puede seguir con los sindicatos, se tiene que terminar el modelo de Gendarmería con sindicato. Tiene que haber una Gendarmería como Carabineros de Chile, donde no puedan sindicalizarse y donde respondan a un mando único, porque de lo contrario esto va a seguir”, señaló.

El diputado Jaime Araya (Ind.PPD) considera que el problema que enfrenta actualmente la institución resulta multifactorial.

“Para mí el más importante tiene que ver con las decisiones operativas para la administración de los recintos y las medidas de combate a la corrupción ”, señaló a La Tercera.

En ese sentido, para Araya la reforma a la institución no cree que sea la respuesta al problema. “Estoy convencido que la arquitectura jurídica existente permite controlar ambos factores, no resiste análisis lo planteado en torno a que el problema es la existencia de las asociaciones, y la evidencia indica que eso de ‘sindicatos con pistola’ no pasa de ser una frase rimbombante, pues existiendo gremios hace muchísimos años y demandas por mejoras laborales, nunca, nunca se han utilizado armas de fuego, ni siquiera como amenaza”, explicó.

“ Tenemos que exigir el cumplimiento de la normativa y punto , y eso implica trabajar junto a las y los funcionarios para terminar con esta crisis permanente, hacerse cargo de las mejoras laborales y despejar de una vez por todas, que los jubilazos se acabaron y nunca más van a volver, el tope de la jubilación es el vigente”, detalló sobre las soluciones

“Si una reforma se puede estudiar es la generación de una planta única para que efectivamente los mejores lleguen al mando”, agregó respecto a una modificación que debería realizarse en Gendarmería.

Andrés Longton (RN) señala sobre este asunto que “ cuando el virus de la corrupción ingresa a las cárceles no hay ley que resista , ya que quienes tienen que velar por su cumplimiento la vulneran”.

“Por eso las labores de inteligencia son tan relevantes frente una población penitenciaria cada vez más peligrosa, osada y con mayores recursos, frente a un sistema penitenciario anacrónico, donde ingresar armas es la consecuencia del resguardo cómplice que ha ido capturando las cárceles, que ya hace rato no resiste más”, explicó el legislador.

“Frente a esto la reforma que aún no conocemos puede ser un avance, pero sin duda lejano a conseguir el fin de recuperar el total control de las cárceles”, agregó Longton frente a la próximo cambio a la institución.

Desde la misma casa política, Hugo Rey (RN) menciona que “ cualquier reforma a Gendarmería de Chile puede contribuir ”.

“Pero hay que ser claros, ninguna reforma institucional va a ser suficiente si no se acompaña de una inversión real en seguridad penitenciaria”, explicó el legislador.

“El problema de fondo no es sólo orgánico, es estructural. Sin nuevas cárceles, mejor infraestructura, tecnología de control y mayor capacidad operativa, difícilmente se van a evitar hechos tan graves como el ingreso de armas a estos recintos”, concluyó Rey sobre el problema de la seguridad en las cárceles.