Fiscal Valencia admite que “es difícil predecir” si habrá colaboración de Venezuela para resolver el caso Ronald Ojeda

Desde que comenzaron las investigaciones para esclarecer el crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda, la cooperación de Venezuela ha sido escasa. De hecho, el fiscal nacional, Ángel Valencia, señaló que hay extradiciones que no han podido concretarse por la ausencia de relaciones diplomáticas entre ese país y Chile.

La captura del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, por parte de fuerzas militares estadounidenses comandadas por Donald Trump, ha generado un clima de incertidumbre que se expande al ámbito policial.

Así lo confirmó el fiscal Valencia, quien admitió que “ e s difícil predecir qué es lo que va a ocurrir con la cooperación" de Venezuela en el caso Ronald Ojeda.

En los pasillos de la sede del Congreso Nacional en Santiago, la máxima autoridad del Ministerio Público explicó que existen "14 extradiciones autorizadas por la justicia chilena que no han podido ser comunicadas a las autoridades venezolanas porque no tenemos relaciones diplomáticas".

“Es decir, 14 personas identificadas, formalizadas en ausencia, se ha pedido su extradición, ha sido autorizada por los tribunales chilenos, pero que todavía ni siquiera ha podido iniciarse el trámite con las autoridades venezolanas”, sostuvo.

En ese sentido, afirmó que "saber cómo esto va a irse desarrollando, si va a contribuir a que la justicia chilena haga su trabajo, si lo va a entorpecer en mayor grado, es difícil todavía poder saberlo".