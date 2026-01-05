SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Fiscal Valencia admite que “es difícil predecir” si habrá colaboración de Venezuela para resolver el caso Ronald Ojeda

    La máxima autoridad del Ministerio Público reforzó que seguirán investigando "aquellos aspectos que todavía no se encuentran suficientemente resueltos" en el caso.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Desde que comenzaron las investigaciones para esclarecer el crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda, la cooperación de Venezuela ha sido escasa. De hecho, el fiscal nacional, Ángel Valencia, señaló que hay extradiciones que no han podido concretarse por la ausencia de relaciones diplomáticas entre ese país y Chile.

    La captura del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, por parte de fuerzas militares estadounidenses comandadas por Donald Trump, ha generado un clima de incertidumbre que se expande al ámbito policial.

    Así lo confirmó el fiscal Valencia, quien admitió quees difícil predecir qué es lo que va a ocurrir con la cooperación" de Venezuela en el caso Ronald Ojeda.

    En los pasillos de la sede del Congreso Nacional en Santiago, la máxima autoridad del Ministerio Público explicó que existen "14 extradiciones autorizadas por la justicia chilena que no han podido ser comunicadas a las autoridades venezolanas porque no tenemos relaciones diplomáticas".

    “Es decir, 14 personas identificadas, formalizadas en ausencia, se ha pedido su extradición, ha sido autorizada por los tribunales chilenos, pero que todavía ni siquiera ha podido iniciarse el trámite con las autoridades venezolanas”, sostuvo.

    En ese sentido, afirmó que "saber cómo esto va a irse desarrollando, si va a contribuir a que la justicia chilena haga su trabajo, si lo va a entorpecer en mayor grado, es difícil todavía poder saberlo".

    No obstante, el fiscal reforzó que el Ministerio Público “va a seguir investigando aquellos aspectos que todavía no se encuentran suficientemente resueltos o aclarecidos en la investigación, en particular la situación de quienes todavía no están en Chile, porque están con su extradición pendiente, y de todas las demás personas que pudieran haber participado en el delito".

    Más sobre:Ronald OjedaÁngel ValenciaFiscal ValenciaFiscalía Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Una de las películas del momento: Hamnet adelanta su estreno en cines chilenos

    Petro rechaza las “amenazas ilegítimas” de Trump y afirma que “por la patria” tomaría de nuevo las armas

    La Moneda eleva el tono por operación de Estados Unidos en Venezuela y remarca distancia con Kast

    Entre oraciones y euforia: la reacción de los artistas venezolanos a la captura de Nicolás Maduro

    Barry Joel Pollack: quién es el abogado que defenderá a Nicolás Maduro

    Intercambio comercial: ¿Qué le compra Chile a Venezuela y qué productos son los que se exportan a ese país?

    Lo más leído

    1.
    PAES: ranking de los 100 mejores colegios está compuesto por 66 de la RM y sólo uno público

    PAES: ranking de los 100 mejores colegios está compuesto por 66 de la RM y sólo uno público

    2.
    Cadem: 60% está a favor del proyecto de Kast de eliminar las contribuciones a la primera vivienda

    Cadem: 60% está a favor del proyecto de Kast de eliminar las contribuciones a la primera vivienda

    3.
    Sondeo posiciona a Kast, Trump y Boric como los personajes más relevantes del 2025 para los chilenos

    Sondeo posiciona a Kast, Trump y Boric como los personajes más relevantes del 2025 para los chilenos

    4.
    Resultados PAES Admisión 2026: autoridades destacan estabilidad en los puntajes promedio aunque reportan baja en Ciencias

    Resultados PAES Admisión 2026: autoridades destacan estabilidad en los puntajes promedio aunque reportan baja en Ciencias

    5.
    El refugio sureño de José Antonio Kast

    El refugio sureño de José Antonio Kast

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Servicios

    Confirman humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026: revisa la parrilla completa

    Confirman humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026: revisa la parrilla completa

    Anuncian nuevas medidas para los conciertos de Bad Bunny en Chile por altas temperaturas: revisa los objetos permitidos

    Anuncian nuevas medidas para los conciertos de Bad Bunny en Chile por altas temperaturas: revisa los objetos permitidos

    Los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes en enero de 2026

    Los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes en enero de 2026

    Fiscal Valencia admite que “es difícil predecir” si habrá colaboración de Venezuela para resolver el caso Ronald Ojeda
    Chile

    Fiscal Valencia admite que “es difícil predecir” si habrá colaboración de Venezuela para resolver el caso Ronald Ojeda

    La Moneda eleva el tono por operación de Estados Unidos en Venezuela y remarca distancia con Kast

    Confirman humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026: revisa la parrilla completa

    Intercambio comercial: ¿Qué le compra Chile a Venezuela y qué productos son los que se exportan a ese país?
    Negocios

    Intercambio comercial: ¿Qué le compra Chile a Venezuela y qué productos son los que se exportan a ese país?

    Suiza congela por 4 años los bienes de Nicolás Maduro

    Quién es quién en las petroleras de Estados Unidos: ¿Los reales ganadores de la intervención en Venezuela?

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos
    Tendencias

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Ya hay nómina de Chile para Copa Davis: los elegidos por Nicolás Massú para enfrentar a Serbia
    El Deportivo

    Ya hay nómina de Chile para Copa Davis: los elegidos por Nicolás Massú para enfrentar a Serbia

    Con nutrida presencia internacional: las principales cartas del Ironman 70.3 de Pucón

    La dura crítica de Juan Tagle a Unión Española y Deportes Iquique: “Intentar interferir el torneo sería un daño muy grave”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    Una de las películas del momento: Hamnet adelanta su estreno en cines chilenos
    Cultura y entretención

    Una de las películas del momento: Hamnet adelanta su estreno en cines chilenos

    Entre oraciones y euforia: la reacción de los artistas venezolanos a la captura de Nicolás Maduro

    “Se cierra de manera orgánica” y “No resuelve las dudas”: el debate que dejó el final de Stranger Things

    Petro rechaza las “amenazas ilegítimas” de Trump y afirma que “por la patria” tomaría de nuevo las armas
    Mundo

    Petro rechaza las “amenazas ilegítimas” de Trump y afirma que “por la patria” tomaría de nuevo las armas

    Barry Joel Pollack: quién es el abogado que defenderá a Nicolás Maduro

    Michael Shifter, politólogo estadounidense: “Está claro que Trump no siente simpatía por María Corina Machado”

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso