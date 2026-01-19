Fiscales ordenan resguardar “sitios del suceso” con miras a esclarecer el origen de los incendios en Ñuble y Biobío

Varios focos de incendio que se iniciaron más menos a la misma hora en Ñuble y el Biobío.

Para quienes investigan incendios al interior del Ministerio Público, esta situación de inmediato enciende las alarmas. Y es que aún está en la retina de los fiscales lo ocurrido hace dos años, cuando una serie de siniestros afectaron a Viña del Mar en la Región de Valparaíso, dejando cientos de muertos. Por lo mismo resulta imperioso para el ente persecutor resguardar los sitios del suceso para establecer si al igual que la tragedia que azotó a la Ciudad Jardín en 2024 hay la intervención de un grupo organizado para quemar esa zona.

Y es que lo más importante para Cristián Paredes, quien actualmente coordina a los equipos que indagan incendios forestales, es importante esclarecer lo que hay detrás de estos fenómenos que -principalmente- se desarrollan en el verano.

Ya durante la madrugada del sábado y mucho antes de que el gobierno decretara zona de catástrofe, el equipo especializado ordenó a la PDI y Carabineros recabar información de testigos del inicio de los incendios. Asimismo, trabajar en los focos de los incendios para así realizar peritajes, analizar cámaras que puedan dar con los responsables.

“La experiencia nos indica que, en casi la totalidad de los casos hay intervención de terceros, algunos con problemas mentales, pirómanos, otros accidentes por no tomar medidas”, dice un policía que integra los equipos. “Lo principal son estas horas en las que podemos levantar información e imágenes para dar con los autores de estos incendios que enlutan al país”, complementa.

Una de las zonas más afectadas y donde se concentra la mayor cantidad de víctimas fatales, 18 personas según el último reporte del gobierno, es en la Región del Biobío. Ahí fue la propia fiscal regional, Marcela Cartagena, quien dio pistas de las primeras diligencias.

“Desde anoche, a través y mediante la información que fuimos recogiendo en la Fiscalía de Flagrancia, nos fuimos enterando de la envergadura de esta catástrofe, de este incendio, disponiendo de diligencias de investigación inmediatamente y algunas concurrencias que se han ido concretando desde la mañana en adelante”, sostuvo.

Junto con esto, detalló que “tenemos a por lo menos tres fiscales trabajando, algunos en el puesto de mando, aquí en la Tercera Comisaría de Penco, otros en terreno, a personal de la Unidad de Víctimas y Testigos, desplegadas con nosotros acá y además en el Servicio Médico Legal”.

En una especie de resumen, explicó que la Fiscalía tiene hoy día tres obligaciones que cumplir de manera muy rigurosa.

“La primera es la investigación de cómo ocurrió este hecho, en ese sentido ya instruimos a un equipo policial específico de la PDI, creado específicamente para esto, ellos están trabajando, efectivamente todavía no pueden acceder a los sitios del suceso por razones del desarrollo de este incendio, que les recuerdo está fuera de control aún y además se ha dispuesto por carabineros el resguardo de esos sitios del suceso que por temas de seguridad y éxito de la investigación no puedo revelar”, dijo.

Por otro lado, apuntó, “nuestra labor está del mismo modo centrada en acompañar a los laboratorios de Carabineros y de la Policía de Investigaciones en el levantamiento de los cadáveres y su eventual identificación inmediata o toma de datos para poder proceder en ese sentido”.

Finalmente, indicó que “el tercer eje es el apoyo a las víctimas que son muchas hoy día y también en ese sentido tenemos un equipo multidisciplinario apoyando acá en Penco y apoyando en el Servicio Médico Legal. No podemos descuidar ninguna de estas tres labores y entonces hemos dividido nuestras fuerzas para efectos de atender cada una de las cosas de manera eficaz y eficiente”.